Petrobras aumenta diesel em 10% nas refinarias, mas subsídio do governo reduz alta ao consumidor

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Publicado em 13/03/2026 às 12:45

Alterado em 13/03/2026 às 15:02

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A Petrobras informa que, a partir desse sábado (14), ajustará os preços de venda do diesel A para as distribuidoras em R$ 0,38 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o ajuste é equivalente a R$ 0,32 por litro sobre o diesel B comercializado nos postos. Na refinaria de Duque de Caxias (RJ), a Reduc, o litro do diesel era vendido às distribuidoras, sem tributos, desde 6 de maio de 2025 a R$ 3,326. Passando a R$ 3,646 o litro, na Reduc o aumento será de 9,62%, contra 10% na média nacional.



Segundo nota da Petrobras, “dessa forma, o preço médio do diesel A praticado pela companhia para as distribuidoras passará a ser R$ 3,65 por litro, e a participação da Petrobras no preço do diesel B comercializado nos postos será, em média, de R$ 3,10.”. A estatal diz que “é importante destacar que o último ajuste de preços da Petrobras para as distribuidoras, foi uma redução que ocorreu há 311 dias (em 06/05/2025) e que o último aumento realizado ocorreu em 01/02/2025, há mais de 400 dias portanto”.



“Mesmo após essa atualização, no acumulado desde dezembro de 2022, os preços de diesel A vendidos às distribuidoras registram redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o equivalente a uma queda de 29,6%, considerada a inflação do período”.



Desoneração reduz impacto



Ressalta a Petrobras que “o impacto do reajuste anunciado para o consumidor final é mitigado, uma vez que o governo federal zerou as alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a comercialização de diesel”.



Petrobras adere ao programa de subvenção econômica



Adicionalmente, conforme comunicado ao mercado, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a adesão da companhia ao programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, instituído pela Medida Provisória nº 1.340 de 12/03/2026, que prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas beneficiárias.

Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia.



A efetiva assinatura do termo de adesão ficará condicionada à publicação e análise dos instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) relacionados ao preço de referência, necessários para a operacionalização da subvenção econômica.



“Dessa forma, para a Petrobras, o efeito combinado do ajuste de preços para as distribuidoras anunciado hoje e o potencial benefício do programa de subvenção, é equivalente a R$ 0,70 por litro, tendo seus efeitos para o consumidor mitigados pelas medidas anunciadas ontem pelo Governo do Brasil”, conclui a nota da Petrobras.