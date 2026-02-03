BRB informa à PF e Banco Central sinais de desvios em seu balanço

...

Publicado em 03/02/2026 às 12:35

Embora sem revelar o montante, o Banco Regional de Brasília divulgou nota oficial na manhã desta terça-feira, 3 de fevereiro, informando que encontrou "achados relevantes que constam da primeira etapa do relatório preliminar entregue pela auditoria forense contratada pelo banco junto à Machado & Meyer com suporte técnico da Kroll”.



As investigações do Banco Central que levaram ao veto da compra do Banco Master pelo BRB, em setembro, e a posterior liquidação do Master em 18 de novembro do ano passado, indicavam fraudes de R$ 12,2 bilhões de títulos creditórios que o banco de Daniel Vorcaro queria transferir ao BRB. O Banco Central foi informado ontem das irregularidades anunciadas à Polícia Federal na quinta-feira, 29 de janeiro.



BRB entrega relatório à PF

A nota do BRB acrescenta que “prezando pela transparência e dever de colaboração com as autoridades competentes, a fim de confirmar eventuais atos ilícitos, o Banco BRB informa que entregou o relatório à Polícia Federal (PF), na última quinta-feira, 29/01/2026. O mesmo relatório também foi entregue na data de ontem, 02/02/2026, ao Banco Central”.



O Banco de Brasília diz ainda que “dando resposta ao quanto constatado na investigação independente, e com o intuito de resguardar seus interesses, recuperar seus créditos e ativos e ver ressarcidos os prejuízos causados pelos agentes relacionados à ‘Operação Compliance Zero’, o BRB informa que vem adotando inúmeras medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimentos, garantias e carteiras de crédito, adquiridas pelo BRB, medidas estas que correm, parte em sigilo, e que serão reforçadas por novas medidas, com a maior brevidade possível, para garantir a efetividade da preservação dos interesses do Banco”.



"Por fim, o BRB ressalta que segue sólido e reafirma seu compromisso com a preservação de seu patrimônio, de seus clientes e do desenvolvimento econômico e social de Brasília e região”.

