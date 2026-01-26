Turistas estrangeiros deixam US$ 7,8 bilhões na economia do Brasil em 2025, o maior valor da história

...

O Brasil atingiu um novo patamar histórico no gasto de visitantes internacionais. Em 2025, os turistas estrangeiros que estiveram no país deixaram o montante de US$ 7,865 bilhões, o equivalente a R$ 41,7 bilhões (dólar atual). O valor representa um aumento de 7,1% em relação a 2024, quando o total foi de US$ 7,341 bilhões, cerca de R$ 38,9 bi (dólar atual). Somente em dezembro, os turistas deixaram no país US$ 688 milhões, o equivalente a R$ 3,65 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central. Os números refletem os recordes históricos de chegadas em 2025. Foram 9,3 milhões de turistas internacionais desembarcando no país. Um total de 37,1% a mais que o previsto para o ano. O avanço consolida o Brasil como um destino cada vez mais competitivo e desejado no cenário global do turismo.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, celebrou o novo recorde e enfatizou que o turismo representa um pilar estratégico e crescente na economia brasileira. O setor contribui com cerca de 8% do PIB nacional. “É mais um resultado histórico que reafirma o poder do turismo como uma matriz econômica de geração de emprego e renda para o nosso país. Esse recorde se traduz em crescimento para os pequenos negócios e reforça o papel do turismo como modelo de desenvolvimento econômico compatível com as exigências do século XXI. O país vive um momento sem precedentes, com o maior volume de chegadas e de gastos de turistas internacionais já registrado. Os resultados comprovam a eficiência de uma gestão baseada em estratégia, que reposicionou o Brasil globalmente”, destaca Freixo.

De acordo com relatório da ONU Turismo, em 2025, o país cresceu quase dez vezes mais do que a média mundial. Enquanto as chegadas internacionais no mundo cresceram 4%, o Brasil apresentou ampliação de 37,1%. O desempenho brasileiro coloca o país no topo da lista de destinos com crescimento expressivo entre os dados já consolidados.