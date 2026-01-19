Empresas esperam melhora no cenário macro e dizem que vão contratar mais, segundo pesquisa da FIA Business School

Fatores somados ao controle da inflação e a queda nos níveis de desemprego do País justificam o ânimo das empresas

Publicado em 19/01/2026 às 05:09

Alterado em 19/01/2026 às 08:15

Por Caroline Aragaki - Com a melhora no ambiente macroeconômico, 54,5% das empresas esperam ampliar o número de colaboradores em 2026, aponta pesquisa FIA – Lugares Incríveis para Trabalhar, antecipada à Broadcast. Destas, 27,2% projetam um crescimento superior a 10% em seu quadro de funcionários. Já 4,1% pretendem reduzir o número de colaboradores, com redução prevista de no máximo 10%.

Entre as empresas de grande porte, que têm mais de 1.500 funcionários, a expectativa é de criação de 871 vagas em média; para as de médio porte, entre 301 a 1.500 funcionários, espera-se a contratação de 63 em média; e para as de pequeno porte, entre 50 e 300 funcionários, a projeção é de criação de 13 vagas em média.

Fatores somados ao controle da inflação e a queda nos níveis de desemprego do País justificam o ânimo das empresas, avalia Lina Nakata, professora da FIA Business School e uma das responsáveis pelo levantamento.

“A taxa de desemprego estava por volta dos 15% nos anos 2020 e 2021, e foi diminuindo significativamente, alcançando os 5,2% em novembro de 2025 (o menor nível desde 2012). As empresas não só empregaram mais, como têm criado vagas, à medida que as carreiras se transformam e as empresas precisam absorver mais trabalhadores”, complementa.

A pesquisa indica ainda o mercado de trabalho mais aquecido a partir da rotatividade geral das empresas, que subiu de 31% em 2024 para 35% em 2025. Isso porque os profissionais tendem a receber mais ofertas de emprego.

Segundo Nakata, os setores mais aquecidos da economia demandam mais mão de obra de forma tanto temporária quanto permanente. Tecnologia, saúde, logística, energia e serviços especializados em geral são os que se destacam na capacidade de expandir o quadro de funcionários de maneira mais sustentável, sendo também os que demandam mão de obra mais qualificada, afirma.

O histórico do levantamento conta com mais de 2,5 mil organizações que já foram reconhecidas como Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, com tomadas de decisões estratégicas e comparação nos diferentes níveis de qualidade de atuação do CEO, liderança, clima organizacional e práticas de gestão, segundo a FIA.