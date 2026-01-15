Banco Central decreta liquidação extrajudicial de distribuidora ligada à 'operação Carbono Oculto' e ao Master

...

Publicado em 15/01/2026 às 09:15

Alterado em 15/01/2026 às 09:25

O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (nova denominação de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), com sede em São Paulo (SP). A distribuidora está envolvida nas fraudes operacionais do Banco Master e nas fraudes fiscais da “Operação Carbono Oculto”, com lavagem de dinheiro para o PCC. A Reag chegou a ser a oitava gestora de fundos de investimento do país em 2025.



A nota do BC explica que “trata-se de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional”. Segundo o Banco Central, “a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”.



"O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais". O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.