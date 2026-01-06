União passa a deter 91,61% das ações ordinárias do Banco do Nordeste

...

Publicado em 06/01/2026 às 09:25

Alterado em 06/01/2026 às 09:25

Por Camila Vech - O Banco do Nordeste informou que foi autorizada a transferência das ações do Fundo de Investimento FI Caixa FGEDUC Multimercado, para o Ministério da Fazenda, sob a titularidade União Federal. Dessa forma, o Banco do Nordeste transferiu, nesta data, 30.205.568 ações ordinárias de

titularidade do Fundo para a União, que passou de 61,01% para administrar 91,61% do capital social da companhia. Do total, 6,29% estão com o BB FGO Fundo de Investimento em Ações e 2,10% com outros acionistas.