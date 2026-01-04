COMMODITIES - Refinadores de petróleo dos EUA vencem, rivais chineses perdem no ataque de Trump na Venezuela

Publicado em 04/01/2026 às 11:05

Alterado em 04/01/2026 às 11:05

Por Rob Bousso - A destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças armadas dos EUA está prestes a redirecionar rapidamente as exportações de petróleo do país de volta para os Estados Unidos – e para longe da China. Isso dará um impulso imediato para as refinarias dos EUA, mas os planos do presidente Donald Trump para retomar a produção no país latino-americano podem demorar mais a se concretizar.



Falando nesse sábado após anunciar a prisão de Maduro no Truth Social, Trump disse que manteria o embargo dos EUA às exportações de petróleo bruto venezuelano por enquanto, mas também afirmou que os EUA governariam a Venezuela "por um período", sugerindo que as restrições americanas poderiam ser suspensas muito em breve.

Os preços do óleo de referência haviam subido levemente nas últimas semanas, à medida que Washington intensificava sua pressão militar e econômica sobre Caracas. Mas qualquer nova interrupção nas exportações provavelmente terá um impacto limitado no mercado global de petróleo, especialmente porque os fornecimentos devem superar significativamente a demanda em 2026.



A Venezuela, que já foi um grande produtor, no ano passado bombeava apenas cerca de 900.000 barris por dia, representando menos de 1% do fornecimento global. Isso aconteceu após anos de redução dos investimentos devido a políticas governamentais fracassadas e sanções.



Não estava claro como a mudança de regime da Venezuela se desenrolaria, mas uma mudança pacífica para um regime favorável aos EUA quase certamente levaria à revogação das sanções de Washington.

Isso oferecerá ao setor petrolífero em declínio da Venezuela um alívio muito necessário e, talvez mais importante, redesenhará o mapa global de refino.



REDIRECIONAMENTO DA REFINARIA

Uma transição suave em Caracas provavelmente resultará em um rápido redirecionamento das exportações de petróleo venezuelano, restabelecendo os EUA como o principal comprador dos volumes do país.



Refinarias de petróleo ao longo da Costa do Golfo dos EUA, principal polo de refino e exportação do país, foram construídas há décadas para processar petróleo pesado – o tipo que a Venezuela exporta – para produtos como gasolina, diesel e combustível para aviação.



Embora a mistura de petróleo bruto dos EUA tenha mudado drasticamente após o boom do petróleo de xisto doméstico – um grau leve – no início da década de 2010, muitas refinarias ainda exigem grandes teores para otimizar as operações.



As exportações venezuelanas de petróleo bruto para os EUA atingiram um pico de 1,4 milhão de barris por dia em 1997, quando representaram 44% da produção venezuelana, segundo a Administração de Informação de Energia (SUA). O fluxo diminuiu gradualmente para 506.000 bpd em 2018, à medida que o fornecimento de graus pesados concorrentes dos EUA, México e Canadá aumentou.

As exportações venezuelanas despencaram para zero entre 2020 e 2022 após Trump impor sanções diretas ao petróleo e à empresa estatal de energia PDVSA. Mas depois se recuperaram para 227.000 bpd em 2024 e 140.000 bpd nos primeiros 10 meses de 2025, após Washington, em 2020, emitir à Chevron uma isenção para continuar operando suas joint ventures na Venezuela.

UM GOLPE PARA A CHINA

Uma mudança nas exportações venezuelanas viria em grande parte às custas da China, que se tornou a principal importadora de petróleo venezuelano após Trump impor sanções à indústria energética do país em 2019.



A China representou mais da metade das exportações de petróleo bruto da Venezuela, que somaram 768.000 bpd no ano passado, segundo dados da empresa de análise Kpler.



Trump sugeriu nesse sábado que a China continuará recebendo parte do petróleo venezuelano sob um governo liderado pelos EUA em Caracas, mas essa quantidade provavelmente será limitada.

Cerca de dois terços das importações chinesas de petróleo da Venezuela vão para refinarias independentes, conhecidas como bules de chá, que estão dispostas a desrespeitar sanções para comprar o petróleo bruto com descontos abrangentes, segundo estimativas da Reuters.



No entanto, se as sanções forem suspensas, o petróleo será vendido a preços internacionais, eliminando o incentivo para esses compradores.



O terço restante das exportações atuais de petróleo para a China é destinado ao pagamento das pesadas dívidas de Caracas com Pequim. Não está claro se essa negociação continuaria, já que o petróleo provavelmente é entregue a custos de produção ou próximos, muito abaixo dos preços de mercado.



Em última análise, a direção a seguir para a maior parte dos volumes brutos da Venezuela é clara. Os EUA são um mercado muito mais natural do que a China, devido à proximidade geográfica, tornando os custos de frete significativamente mais baixos.



Se a maior parte das exportações venezuelanas atuais para "bules de chá" chineses for redirecionada para os EUA, as importações destes últimos podem aumentar em mais de 200.000 bpd em poucos meses após essa ação, mais que dobrando as compras americanas, com base nos níveis de exportação de 2025, segundo estimativas da Reuters.

CONSTRUÇÃO LENTA DA PRODUÇÃO

Embora as rotas de exportação venezuelanas possam mudar rapidamente, qualquer recuperação significativa na produção e exportação do país levará muito mais tempo.



Trump disse no sábado que grandes empresas petrolíferas americanas voltarão ao país para reviver sua indústria de energia – uma perspectiva lucrativa, já que a Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo e gás do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris, concentradas na região do cinturão do Orinoco.



As companhias petrolíferas dos EUA ajudaram a descobrir e desenvolver as riquezas petrolíferas da Venezuela a partir da década de 1920, transformando o país latino-americano no segundo maior produtor mundial na década de 1930.



No entanto, empresas ocidentais como Chevron, Exxon Mobil e Shell foram forçadas a recuar após a nacionalização da indústria pela Venezuela, primeiro nos anos 1970 e novamente sob Hugo Chávez nos anos 2000.



NECESSIDADE DE ESTABILIDADE

Consequentemente, a produção da Venezuela murchou de um pico de 3,7 milhões de bpd em 1970 para um mínimo de 665.000 bpd em 2021, antes de se recuperar levemente em 2024.



As empresas ocidentais provavelmente estarão ansiosas para aproveitar os recursos abundantes e de baixo custo da Venezuela. Mas exigirão certo grau de estabilidade política e confiança quanto à santidade dos contratos antes de investir bilhões em novos projetos ou assinar acordos comerciais de longo prazo.



Complicando ainda mais os planos de expansão está o fato de que a Venezuela deve bilhões de dólares em custos não pagos de joint venture à Exxon, ConocoPhillips e Chevron, que provavelmente precisariam resolver antes de fazer novos investimentos significativos.



Mesmo assumindo que tais obstáculos políticos, legais e financeiros sejam resolvidos, desenvolver novos projetos de petróleo e gás ainda levaria anos.



A produção venezuelana de petróleo pode aumentar em até 200.000 bpd no primeiro ano após a destituição de Maduro, segundo as previsões da Rapidan Energy, e dobrar para 2 milhões de bpd em uma década no cenário mais otimista da consultoria.



Mas mesmo que as ações dramáticas de Trump não levem a uma reformulação imediata da indústria petrolífera venezuelana, elas ainda devem ser um alerta para os investidores: as regras do jogo energético global mudaram.

Ron Bousso é colunista de energia da Reuters