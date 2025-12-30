BNDES financia R$ 622 milhões para Governo do Ceará fazer a duplicação do Eixão das Águas

Operação vai beneficiar cerca de 47% da população cearense e reforça o abastecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza

Publicado em 30/12/2025 às 14:41

Alterado em 30/12/2025 às 14:41

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta terça-feira, 30, com o Governo do Estado do Ceará, uma operação de financiamento no valor de R$ 622,6 milhões para dar continuidade às obras de duplicação do Eixão das Águas – uma das principais infraestruturas hídricas do estado. A contratação reforça a atuação do BNDES no apoio a investimentos estruturantes em parceria com estados, com foco em garantir serviços essenciais e melhorar a qualidade de vida da população.

Os recursos fazem parte da operação Invest Impacto 2, aprovada pelo BNDES em novembro de 2024, que prevê investimentos totais de R$ 823 milhões para projetos de recursos hídricos no Ceará. Do valor contratado neste primeiro momento, R$ 250 milhões são oriundos do Programa Novo Fundo Clima e R$ 573 milhões do BNDES Invest Impacto – Projetos Priorizados.

“O BNDES, como banco de desenvolvimento do governo federal, segue apoiando projetos que garantem água, segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. A duplicação do Eixão das Águas é um projeto estratégico de adaptação climática. Em parceria com o Governo do Ceará, estamos ampliando a segurança hídrica do estado e garantindo água para milhões de cearenses, especialmente em um contexto de mudanças climáticas”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O projeto de duplicação ampliará a capacidade de transporte de água bruta entre o Açude Castanhão, no Vale do Jaguaribe, e a Região Metropolitana de Fortaleza. Com as intervenções, a vazão do trecho I deverá passar de 11 m³/s para 22 m³/s, e a dos trechos II, III e IV, de 9,5 m³/s para 19 m³/s. A obra é estratégica para reforçar a segurança do abastecimento humano, ampliar a oferta hídrica para atividades produtivas e aumentar a resiliência do estado diante de períodos de estiagem.

“Esse investimento é fundamental para garantir segurança hídrica ao Ceará, especialmente para a Região Metropolitana de Fortaleza. A duplicação do Eixão das Águas fortalece nossa capacidade de abastecimento, prepara o Estado para o crescimento futuro e assegura água de qualidade para a população, para a indústria e para o desenvolvimento econômico. É uma obra estratégica que reafirma nosso compromisso com o bem-estar dos cearenses”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Com cerca de 255 km de extensão, o Eixão das Águas é composto por estação de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túneis, e integra o sistema que transporta água do Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando aproximadamente 4 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 47% da população cearense. Parte do empreendimento tem previsão de entrega em setembro de 2026, com conclusão total estimada para o final de 2026.

Parceria histórica – A contratação dá sequência a uma trajetória histórica de parceria entre o BNDES e o Ceará – estado com maior número de operações celebradas com o Banco (23) –, com projetos em áreas como saneamento, mobilidade urbana, infraestrutura e recursos hídricos. Após um período de quase dez anos sem contratações, três novas operações foram aprovadas em 2023 e 2024 — Invest Impacto 1, Invest Impacto 2 e Sertão Vivo —, com a retomada da agenda de investimentos estruturantes.

No caso do Eixão das Águas, a implantação original do canal contou com financiamento do BNDES em 2002, 2006 e 2013, além de sua duplicação ser apoiada por meio da operação Invest Impacto 1, com R$ 497 milhões. Agora, o novo contrato amplia a capacidade de execução do projeto, que também integra o conjunto de ações do Estado voltadas ao abastecimento de água e à segurança hídrica. (com informações da Agência BNDES)