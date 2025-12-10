Recorde na produção animal: abate de bovinos, suínos e frangos e a aquisição de leite atingem recorde no 3° trimestre da pecuária

...

Publicado em 10/12/2025 às 10:45

Alterado em 10/12/2025 às 10:55

No 3º trimestre de 2025, foram abatidas 11,28 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária Ricardo Salles/ASM

Os resultados da produção animal no 3º trimestre de 2025 apontam que o abate de bovinos subiu 7,4% frente ao mesmo período de 2024 e 7,1% em comparação ao trimestre anterior.

O abate de suínos aumentou 5,3% em relação ao mesmo período de 2024 e 4,8% na comparação com o 2° trimestre de 2025. Já o abate de frangos, representou alta de 2,9% em relação ao mesmo período de 2024 e 3,0% na comparação com o 2° trimestre de 2025.

A aquisição de leite cru, no 3° trimestre de 2025, foi de 7,01 bilhões de litros, alta de 10,2% em relação ao 3° trimestre de 2024 e 7,9% em comparação com o trimestre imediatamente anterior.

A aquisição de peças de couro pelos curtumes registrou aumento de 8,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 6,2% em comparação ao 2º trimestre de 2025, somando 11,42 milhões de peças de couro.

No 3° trimestre de 2025, foram produzidos 1,24 bilhão de dúzias de ovos de galinha, alta de 2,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e queda de 0,5% sobre a apurada no trimestre imediatamente anterior.

Abate de bovinos segue em alta no 3° trimestre de 2025

No 3º trimestre de 2025, foram abatidas 11,28 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade representou uma variação positiva de 7,4% em comparação com o 3º trimestre de 2024 e aumento de 7,1% em relação ao 2º trimestre de 2025.

A produção de 2,97 milhões de toneladas de carcaças bovinas, no 3º trimestre de 2025, consistiu em um incremento de 6,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e de 11,2% em relação ao apurado no 2º trimestre de 2025.

Abate de suínos tem alta de 5,3% no 3º trimestre frente ao mesmo trimestre do ano anterior

O abate de suínos somou 15,81 milhões de cabeças no 3° trimestre de 2025, representando um aumento de 5,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e incremento de 4,8% em comparação ao 2° trimestre de 2025.

O peso acumulado das carcaças registrou 1,49 milhão de toneladas no 3º trimestre de 2025, aumento de 6,1% em relação ao 3º trimestre de 2024 e de 4,8% em comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Abate de frangos registra alta no terceiro trimestre

No 3º trimestre de 2025, foram abatidas 1,69 bilhão de cabeças de frango. Esse resultado foi 2,9% superior ao obtido no trimestre equivalente do ano anterior e 3,0% maior do que o verificado no 2º trimestre de 2025.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,60 milhões de toneladas no 3º trimestre de 2025. Esse total representa acréscimos de 3,1% em relação ao 3º trimestre de 2024 e de 1,1% frente ao trimestre imediatamente anterior.

Aquisição de leite teve alta de 10,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no 3º trimestre de 2025, foi de 7,01 bilhões de litros. O valor correspondeu a um acréscimo de 10,2% em comparação ao volume registrado no 3º trimestre de 2024 e aumento de 7,9% em comparação ao obtido no trimestre imediatamente anterior.

Aquisição de couro cresce 8,2% em relação ao 3º trimestre de 2024

Os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro – aqueles que efetuam curtimento de pelo menos 5 000 unidades inteiras de couro cru bovino por ano – declararam ter recebido 11,42 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no 3º trimestre de 2025. Essa quantidade representa um acréscimo de 8,2% em comparação à registrada no 3º trimestre de 2024 e aumento de 6,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Produção de ovos de galinha registra 1,24 bilhão de dúzias

A produção de ovos de galinha foi de 1,24 bilhão de dúzias no 3º trimestre de 2025. O resultado representou um incremento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e queda de 0,5% em comparação ao 2º trimestre de 2025. (com Agência IBGE)