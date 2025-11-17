Quando o crédito deixa de servir ao país e passa a servir ao mercado

A política monetária brasileira transformou o crédito de motor de desenvolvimento em ferramenta de proteção ao mercado financeiro

Publicado em 17/11/2025 às 11:43

Alterado em 17/11/2025 às 11:45

Por muito tempo, a política econômica brasileira conviveu com uma inversão silenciosa, mas decisiva: o crédito — que deveria ser meio para financiar investimentos e ampliar o bem-estar — foi transformado em fim em si mesmo. Ou melhor: em um setor de negócios para o mercado financeiro. A economia real virou figurante.

A fala recente do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, expôs essa distorção com a sutileza de um choque elétrico. Ele classificou a caderneta de poupança como um “Robin Hood às avessas”: os mais pobres, desinformados e sem alternativas deixam seu dinheiro rendendo quase nada, enquanto o crédito barato que a poupança deveria irrigar acaba abastecendo setores que não são prioritários — e, frequentemente, não devolvem o benefício a quem bancou a conta.

É um mecanismo de transferência de renda às avessas: segundo ele o pobre financia o crédito do rico.

O fenômeno não começou agora. Pérsio Arida, quando presidiu o BNDES, deu forma conceitual ao que o mercado sempre quis ouvir: tratou a diferença entre os juros do banco de fomento e a Selic como um subsídio, uma anomalia a ser corrigida. A meta não era aumentar investimento, produtividade ou indústria — era evitar que o crédito público “desorganizasse o mercado”. Para isso, criou até uma moeda contábil que neutralizasse a diferença. Foi a vitória da lógica financeira sobre a lógica do desenvolvimento.

A mesma natureza ideológica reaparece no interinato de Michel Temer e no período Paulo Guedes, quando o FGTS — originalmente uma poupança trabalhista, criada para dar segurança ao trabalhador — virou produto de prateleira do mercado financeiro.

- Temer liberou mais de R$ 40 bilhões em 2017, sob o pretexto de estimular a economia.

- Guedes institucionalizou os saques anuais e permitiu empréstimos com garantia do FGTS, transformando o fundo em lastro para aumentar o volume de crédito e o lucro bancário.



Em todos esses episódios, o padrão é o mesmo: o interesse do mercado se sobrepõe ao interesse do tomador de crédito.

O mutuário do antigo BNH, o comprador de eletrodomésticos, o pequeno empresário que precisa do Finame, a família que depende do crédito consignado — todos eles se tornam apenas insumos para o funcionamento da engrenagem financeira. A ponta final, o usuário do crédito, nunca é tratada como objetivo.

Em qualquer país que tenha projeto, o crédito é meio. Aqui, o crédito virou moeda de troca, lastro, mecanismo de arbitragem, instrumento de política fiscal disfarçada e, sobretudo, fonte de renda para o sistema financeiro.

Essa construção ideológica, inaugurada na era Fernando Henrique e mantida sem retoques até hoje — inclusive por governos que se dizem “desenvolvimentistas” — transformou a política monetária num regime de proteção ao mercado. O Banco Central passou a enxergar o crédito não como motor da economia, mas como campo de negócios. A avaliação da política monetária se faz em função das expectativas do mercado, não do efeito sobre o investimento, o emprego ou o consumo.

O resultado desse arranjo é palpável: juros altos persistentes, crédito caro, baixo investimento e crescimento medíocre. O país financia, involuntariamente, o próprio atraso.

No fim das contas, a pergunta é simples: o crédito existe para desenvolver o país ou para remunerar o mercado?

Hoje, a resposta, infelizmente, não deixa margem para dúvida.

Os álibis técnicos

As justificativas para a manutenção de Selic elevada atropelam todos os fundamentos da lógica.

Diz-se, por exemplo, que se a inflação está acima do teto da meta, há a necessidade de aumentar a Selic para reduzir o nível de atividade econômica, desaquecendo a economia.

Vamos a uma análise simples desse efeito Selic, comparando o final de 2024 (quando houve enorme desvalorização do real) e agora.

Momento 1 — dólar alto

- US$ = R$ 6,18

- Produto = R$ 1.000

- CDC = 7,91% a.m.

- Prestação (12x) = R$ 132,08



Momento 2 — Selic sobe real aprecia

- US$ = R$ 5,30 (queda de 14%)

- Produto cai para R$ 857,61

- CDC sobe suavemente para 8,06% a.m. os 2 pontos a mais na Selic mentalizados..

- Prestação cai para R$ 114,14

- A prestação cai 13,8%. O consumidor ganha poder de compra.

Isso implica:

A Selic mais alta não contraiu a demanda via crédito.

A Selic mais alta aumentou o poder de compra, graças ao câmbio.

E a maior influência na inflação – o câmbio – fica nas mãos do mercado, com o BC correndo atrás e se valendo apenas da Selic.

Uma aberração para quem acredita no manualzinho, mas a perfeita descrição do Brasil.

É por isso que:

- a poupança vira um “Robin Hood às avessas”,

- a diferença entre juros do BNDES e Selic é tratada como “subsídio” ao invés de política industrial,

- o FGTS é usado para rodar o motor do mercado financeiro,

- e os programas de crédito pensados para desenvolvimento são transformados em produtos para bancos e fundos.



Conclusão

O raciocínio prova:

- A Selic alta encareceu muito pouco o crédito, porque o spread absorve tudo.

- A Selic alta valorizou muito o câmbio — efeito bruto e imediato.

- A valorização do câmbio reduziu preços de bens comercializáveis, derrubando o IPCA.

- A queda da inflação nada tem a ver com “desaquecer a economia” via juros.

- A Selic alta, paradoxalmente, aumentou o poder aquisitivo, o que é o oposto do que o Banco Central diz.

- O que puxou a inflação para baixo foi: o câmbio valorizado não o aperto monetário no crédito.

E o que é déficit público tem a ver com isso? Quem quiser eu conte outra.