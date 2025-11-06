Petrobras lucra R$ 32,7 bilhões no 3º trimestre e vai distribuir R$ 12,16 bilhões em dividendos

...

Publicado em 06/11/2025 às 20:11

Alterado em 06/11/2025 às 20:11

A Petrobras teve um lucro líquido de R$ 32,7 bilhões (US$ 6 bilhões) no terceiro trimestre de 2025, com aumento de 23% sobre o segundo trimestre de 2025, o lucro cresceu 23%. O desempenho operacional desse trimestre. A produção de 3,14 milhões de barris/dia em petróleo e gás levou a companhia a registrar um Fluxo de Caixa Operacional de R$ 53,7 bilhões (US$ 9,9 bilhões) a partir de um EBITDA ajustado de R$ 63,9 bilhões (US$ 11,7 bilhões).



Sem eventos exclusivos, o lucro líquido somou R$ 28,5 bilhões (US$ 5,2 bilhões) também superior ao registrado no trimestre passado. Já o EBITDA Ajustado, excluindo eventos exclusivos, alcançou R$ 65,1 bilhões (US$ 12 bilhões). Os resultados também foram favorecidos por uma ligeira elevação do preço do petróleo (2% do Brent) em relação ao último trimestre. No trimestre, a companhia investiu R$ 30 bilhões (US$ 5,5 bilhões), mantendo o foco em projetos no pré-sal.



“A Petrobras está gerando resultados financeiros positivos e retorno aos seus acionistas, mesmo diante do novo patamar de preços do petróleo. Aumentamos nossa eficiência, reduzimos as paradas de produção e alcançamos o topo da produção do FPSO Almirante Tamandaré, superando sua capacidade nominal. São diversas frentes de trabalho que se traduzem em resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira”, destacou Fernando Melgarejo, Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores.



A Petrobras retornou à sociedade o montante de R$ 68 bilhões no terceiro trimestre, por meio de tributos pagos à União, estados e municípios. Considerando os primeiros nove meses de 2025, foram quase R$ 200 bilhões em tributos para a sociedade.



Dividendos da Petrobras crescem 37,2 no 3º trimestre

A Petrobras anunciou ainda o pagamento de R$ 12,26 bilhões em dividendos referentes ao lucro do terceiro trimestre. Isso representa um aumento de 37,2% sobre os R$ 8,86 bilhões distribuídos no segundo trimestre. Nos primeiros seis meses foram distribuído R$ 20,38 bilhões.



Os valores serão pagos em duas parcelas nos meses de fevereiro e março de 2026. A primeira parcela, no valor de R$ 0,47160378 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de fevereiro de 2026; a segunda parcela, no valor de R$ 0,47160377 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de março de 2026.





