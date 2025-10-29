Bradesco lucra R$ 6,205 bilhões no trimestre, com gastos de R$ 8,560 bilhões em devedores duvidosos

...

Publicado em 29/10/2025 às 20:30

Alterado em 29/10/2025 às 21:41

O Bradesco anunciou lucro líquido recorrente de R$ 6,205 bilhões no terceiro trimestre, com aumento de 2,3% sobre o trimestre anterior e 18,8% sobre o mesmo período do ano passado. O retorno sobre o patrimônio foi de 14,7% no trimestre. Nos primeiros nove meses do ano o lucro recorrente somou R$ 18,136 bilhões, com aumento de 28,95 sobre igual período de 2024.



Mais uma vez as despesas com provisões para devedores duvidosos reduziram os lucros, com gastos de R$ 8,560 bilhões no trimestre, um crescimento de 5,1%, e de R$ 24,344 bilhões em nove meses, com aumento de 9,5% sobre igual período de 2024. O Bradesco costuma dizer que seu lucro é uma moeda de duas faces: 59% do lucro veio da atividade bancária e 41% (R$ 2,531 bilhões da Bradesco Seguros, 100% controlada pelo banco. As receitas totais atingiram R$ 35,0 bilhões no trimestre, crescendo 3,0% período e 13,1% sobre o mesmo trimestre de 2024.



O Bradesco fez uma redução de 704 agências em relação ao 3º trimestre de 2024, no total, entre agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos, houve encolhimento de 1.603 unidades.



Inadimplência no crédito

A carteira de crédito expandida cresceu 9,6% em 12 meses e 1,6% no trimestre encerrado em setembro, “racionada pelos segmentos de MPME e pessoas físicas. Mas são os segmentos com maior inadimplência. Os atrasos das pessoas físicas com mais de 90 dias cresceram de 5,1% no segundo para 5,4% no terceiro; nas pequenas, micros e médias empresas a inadimplência caiu de 4,3% para 3,7%. Isso fez a inadimplência total baixar de 4,3% para 4,1%.



O Bradesco ressalta “o aumento da participação das linhas com garantia, que passou de 58,5% em Jun25 para 59,5% em Set25. Em MPME destaca-se produtos como desconto de recebíveis e capital de giro (FGI e FGO) e para PF, nas linhas de consignado, rural e cartão de crédito alta renda.