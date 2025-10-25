Petrobras: produção total de óleo e gás sobe 17,3% no 3º trimestre de 2025

Publicado em 25/10/2025 às 16:52

Alterado em 25/10/2025 às 16:52

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com produção média de 3,144 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma alta de 17,3% na comparação com o mesmo período de 2024. Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve alta de 7,7%. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado nessa sexta-feira, 24.

A produção comercial média de óleo e gás foi de 2,768 milhões de boe/d no terceiro trimestre de 2025, alta de 18,4% ante o terceiro trimestre de 2024, e alta de 8,1% contra a média dos três meses imediatamente anteriores.

A produção média de petróleo foi de avançou 18,4% no período contra o terceiro trimestre de 2024, para 2,520 milhões de barris por dia (bpd). Já em relação ao trimestre até junho, a alta foi de 8%.

A produção média de gás natural totalizou 594 mi boe/d, alta de 13,1% na comparação com um ano antes, e mais 6,3% em relação ao segundo trimestre de 2025.

No pré-sal, foram extraídos, em média, 2,117 milhões de bpd de julho a setembro, alta de 16,2% ante o terceiro trimestre de 2024 e 6,6% superior à do trimestre anterior, devido, principalmente, ao atingimento da capacidade de projeto do FPSO Almirante Tamandaré, à manutenção do topo de produção (nominal do projeto) e posterior incremento da capacidade de produção do FPSO Duque de Caxias, além do ramp-up dos FPSOs Maria Quitéria e Alexandre de Gusmão.

Segundo a Petrobras, o FPSO Almirante Tamandaré é a primeira plataforma de alta capacidade da Petrobras e alcançou o topo de produção de 225 mil bpd em apenas 6 meses. “O resultado reafirma a nossa excelência técnica e a potência do campo de Búzios”, destaca a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

O desempenho do Projeto Búzios 7 foi reconhecido com o Prêmio OTC Brasil 2025, que o destaca como um novo referencial para a indústria offshore.