Petrobras reduz gasolina em 4,9% para distribuidoras e pode ajudar a colocar a inflação dentro do teto em 2025

...

Publicado em 20/10/2025 às 13:52

Alterado em 20/10/2025 às 13:52

Com a queda do dólar de cerca de 1,75% em uma semana e a baixa de quase 95 em 30 dias do contrato futuro do petróleo tipo Brent, a Petrobras se sentiu segura para anunciar, a partir dessa terça (21), a redução de 4,9% nos seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em suas refinarias. O preço médio de venda para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.



Com o reajuste anunciado, esta é a segunda redução dos preços de gasolina em 2025. Neste ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%. Como a gasolina tem o maior peso na inflação, essa queda pode ser o empurrão que faltava para IPCA, que está projetada em 4,70% pela Pesquisa Focus colhida pelo Banco Central junto ao mercado, fechar o ano de 2025 dentro do teto da meta (3,00%+ tolerância de 1,50%= 4,50%). Isso pode detonar a primeira baixa dos juros da Selic (15%) em dezembro ou janeiro



Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.



Diesel inalterado

Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025 a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%.

