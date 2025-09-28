EUA têm interesse em terras raras e nós queremos negociar, diz Mercadante

...

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que a negociação com os Estados Unidos não é fácil. Mas, o Brasil está aberto a negociar, inclusive sobre terras raras, disse ele em entrevista ao programa Brasil do Povo, de José Luiz Datena, na Rede TV, nesse sábado (27).

Mercadante disse ver imprevisibilidade na fala de Trump sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Sila durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas “crê” que o presidente dos EUA foi sincero em seus comentários sobre Lula.

O presidente do BNDES avaliou, ainda, que o gesto de Trump e a fala de Lula deixaram claro que “quem decide sobre a vida dos brasileiros são os próprios brasileiros”. (com Agência Estado)