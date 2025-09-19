'Inmetro na Palma da Mão': campanha institucional reforça proteção ao consumidor

Publicado em 19/09/2025 às 17:22

Alterado em 19/09/2025 às 17:27

O lançamento inicial da ferramenta abrange três produtos: capacetes de motociclistas, extintores de incêndio e cilindros de GNV Foto: divulgação

A segurança do consumidor na palma da mão! O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), lançou nesta quarta-feira (17) a campanha “Inmetro na Palma da Mão”, que divulga os novos selos de identificação da conformidade para produtos certificados pelo Instituto, além de disponibilizar um aplicativo de verificação e uma página na internet dedicada exclusivamente ao tema.

Pela primeira vez, os selos do Inmetro passam a incluir elementos de segurança digital. Em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, o Inmetro apresenta a maior solução digital baseada em selo já desenvolvida pelo Instituto, fortalecendo o combate à pirataria e à falsificação.

Os primeiros setores contemplados são cilindros de Gás Natural Veicular (GNV), capacetes de motociclistas e extintores de incêndio. A campanha orienta a sociedade sobre como identificar produtos seguros e reforça a proteção do consumidor.

A iniciativa representa um avanço no uso de tecnologia de ponta, tornando os selos do Inmetro ainda mais seguros e rastreáveis. A partir de agora, os selos passam a ser produzidos exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil, com recursos gráficos e digitais que dificultam a falsificação e permitem a conferência imediata por meio de um aplicativo gratuito para smartphones.

“O Inmetro na Palma da Mão coloca à disposição da sociedade um recurso tecnológico de ponta para checar a autenticidade dos produtos, representando um marco no combate à falsificação de produtos regulamentados”, afirmou o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

Nova tecnologia contra falsificação

Os novos selos trazem elementos inéditos de segurança, de níveis 1, 2 e 3, como:

QR Code seguro – tecnologia gráfica e digital para leitura instantânea.



Elementos de variação óptica – de frente mostra o símbolo do Inmetro; em outro ângulo, revela a palavra “Inmetro”, e também no desenho do mapa do Brasil, que varia de coloração mediante polarização.



Tinta invisível – visível apenas sob luz ultravioleta, para conferência adicional.

Além dos recursos visíveis, o selo conta com mecanismos adicionais de segurança que ampliam a proteção contra falsificação. Em conjunto, esses elementos formam múltiplas camadas de verificação, garantindo confiabilidade na autenticação, reforçando e intensificando o combate ao mercado ilegal e assegurando maior transparência nas relações de consumo.

Assistente virtual Medida: verifique os selos pelo aplicativo

Para facilitar a verificação pelos consumidores, o Inmetro lançou o aplicativo “Inmetro na Palma da Mão”, disponível gratuitamente para Android e iOS.



Com ele, todo consumidor pode confirmar rapidamente se o selo afixado em um produto é verdadeiro. O processo é simples: basta apontar a câmera do celular para o QR Code do selo e, em segundos, o aplicativo confirma a autenticidade.

Durante a verificação, o consumidor poderá interagir pelo WhatsApp com a assistente virtual que atende pelo nome de "Medida", desenvolvida com tecnologia de inteligência artificial. A Medida fornece informações detalhadas sobre a conformidade do produto ou serviço regulado, esclarece dúvidas e orienta sobre o que fazer caso identifique irregularidades.

Inmetro divulga página exclusiva sobre os novos selos

O Inmetro disponibiliza uma página dedicada à campanha “Inmetro na Palma da Mão”. Nela, é possível acessar informações detalhadas sobre a tecnologia empregada nos novos selos, esclarecimentos sobre a certificação de produtos e instruções para conferência da autenticidade, tornando a experiência de verificação ainda mais prática e segura.

Página oficial: https://napalmadamao.inmetro.gov.br/

Portaria que implementou o Inmetro na Palma da Mão

A ferramenta “Inmetro na Palma da Mão” foi oficializada pela Portaria Inmetro nº 314, de 29 de maio de 2025. A iniciativa, alinhada às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), marca um avanço na digitalização dos processos do Inmetro, reforçando a proteção ao consumidor.

A portaria, aprovada durante reunião do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) em Brasília, prevê que a plataforma será expandida progressivamente, incorporando outros produtos regulamentados conforme o cronograma institucional.

A escolha dos primeiros produtos contemplados

O lançamento inicial da ferramenta abrange três produtos: capacetes de motociclistas, extintores de incêndio e cilindros de GNV. A seleção priorizou itens diretamente relacionados à segurança do usuário, garantindo que a tecnologia seja aplicada primeiro onde o impacto na proteção do consumidor é mais relevante.