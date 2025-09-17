Copom mantém taxa básica de juros em 15% ao ano

Selic segue no patamar mais elevado em quase duas décadas

Publicado em 17/09/2025 às 18:45

Alterado em 17/09/2025 às 20:18

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve nesta quarta-feira (17) a taxa Selic em 15% ao ano pela segunda reunião consecutiva.

Esse é o maior patamar em quase 20 anos.

Com a manutenção da taxa básica de juros da economia, que deverá permanece estacionada até o começo de 2026, o Brasil possui o segundo maior juro real do mundo.

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação", informou o Copom.

Na decisão, o comitê mencionou as incertezas "da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos", o que "exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica".

Atualmente, a taxa de juros é a maior desde julho de 2006, durante o primeiro mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando a porcentagem estava em 15,25% ao ano. (com Ansa)