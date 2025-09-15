Mercosul e Efta assinarão acordo comercial nesta terça no Rio

Mercado comum vai integrar 300 milhões de pessoas

Representantes do Mercosul e do Efta se sentarão de novo à mesa nessa terça Foto: Ansa

O acordo de livre comércio entre o Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), bloco econômico formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, deve ser assinado nesta terça-feira (16).

O tratado, negociado desde 2017 e finalizado em julho passado em Buenos Aires, cria um mercado integrado de aproximadamente 300 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 4,3 trilhões.

A assinatura, que ocorrerá no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, durante reunião de ministros das Relações Exteriores do Mercosul, marca a conclusão de um processo de negociação articulado em 14 rodadas, com duração de oito anos.

O acordo irá eliminar ou reduzir tarifas sobre quase todos os fluxos comerciais dos envolvidos, incluindo produtos agrícolas essenciais, como a carne de frango brasileira e a carne bovina argentina, além do salmão norueguês.

Em comunicado conjunto marcando a concretização da medida, as partes enfatizaram que o tratado abrange "97% das exportações entre os dois blocos".