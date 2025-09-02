Tarifaço americano faz confiança da indústria exportadora desabar, aponta levantamento inédito da CNI

Nos últimos dois meses, o índice que mede a confiança dos exportadores caiu 4,6 pontos, sinalizando que os empresários passaram de otimistas para pessimistas

Publicado em 02/09/2025 às 16:20

Alterado em 02/09/2025 às 16:20

Levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado nessa segunda-feira (1º) revela que a confiança dos industriais exportadores desabou nos últimos dois meses. Entre junho e agosto, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) dessas indústrias caiu de 50,2 pontos para 45,6 pontos. O movimento sinaliza que os empresários exportadores passaram de um estado de confiança para um estado de falta de confiança.

O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança; abaixo, falta de confiança. Quanto mais distante da linha divisória, mais intensa e mais disseminada é a sensação.

A onda de pessimismo se intensificou após o aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros entrar em vigor. Em julho, o ICEI dos exportadores havia caído 1,7 ponto. Com a oficialização da taxação americana, o indicador caiu 2,9 pontos em agosto, totalizando 4,6 pontos de recuo no período.

“As taxas de juros elevadas penalizam o consumo dentro do país. Mas as empresas exportadoras, com a opção de vender para o exterior, contornavam a queda da demanda no mercado doméstico e, por isso, mostravam confiança superior à média da indústria”, aponta Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O resultado negativo tem influência direta do Índice de Expectativas, que mede o grau de confiança dos empresários quanto ao futuro da economia e dos próprios negócios nos próximos seis meses. O indicador caiu 5 pontos no período: de 52,2 pontos para 47,2 pontos.

A incerteza causada pelo tarifaço americano entre os industriais brasileiros foi tão expressiva que fez o ICEI dos exportadores ficar abaixo do ICEI geral, que inclui as empresas que vendem apenas para o mercado interno. O ICEI geral registra 46,1 pontos em agosto e está há oito meses em patamar negativo, indicando falta de confiança da indústria.