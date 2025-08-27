ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 27 de de 2025

ECONOMIA

Orçamento de 2026 deve depender mais de receitas extras

Para economistas, atenção do governo está no comportamento da arrecadação com PIB desacelerando

Por ECONOMIA JB com Agência Estado
[email protected]

Publicado em 27/08/2025 às 06:09

Alterado em 27/08/2025 às 08:16

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Agência Brasil

Por Giordanna Neves e Flávia Said - Às vésperas do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, analistas alertam que a execução orçamentária ficará ainda mais atrelada ao cenário cíclico e aos parâmetros estimados pelo governo. Em anos anteriores, a incerteza do mercado financeiro recaía sobre a capacidade de a equipe econômica atingir as receitas previstas para fechar as contas. Agora, a atenção se volta ao comportamento da arrecadação cíclica, influenciada principalmente pelo dólar e pela desaceleração da economia doméstica.

Em meio às incertezas sobre a economia global, o dólar segue no radar dos analistas pelo impacto na política monetária e na percepção de risco. Um cenário externo mais favorável, que leve a um câmbio mais baixo, tende a diminuir o foco nos problemas internos. Já no plano doméstico, a preocupação recai sobre a desaceleração da economia este ano, refletida em indicadores como Produto Interno Bruto (PIB) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). Isso porque o desempenho das receitas em 2025 é uma primeira sinalização do que esperar para 2026, já que este ano compõe a base sobre a qual se projeta o próximo exercício fiscal.

Na avaliação do economista do Santander, Ítalo Franca, de agora em diante, as expectativas em relação à execução orçamentária do ano que vem ficarão mais atreladas aos parâmetros econômicos. Ele pondera que, enquanto o governo projeta um crescimento de 2,5% do PIB em 2025, sua estimativa é de 1,5%. Para o IGP-DI, a projeção oficial é de 4,6%, contra 1,2% na avaliação dele.

O economista considera que o PIB pode surpreender positivamente em razão de impulsos fiscais, mas ressalta que a política monetária mais contracionista já começa a se refletir na economia, podendo produzir efeito contrário. “Qual vai ser o efeito final da política monetária mais estrita sobre a receita e a atividade, com a atividade ainda performando bem, com o mercado de trabalho alavancado e com esses impulsos? Então, por isso que acho que a receita ganhou um pouco mais de holofote no curtíssimo prazo”, disse.

Diante do cenário mais desafiador, Franca afirma que, quanto mais o governo conseguir reservar receitas extraordinárias para 2026, como as provenientes de leilões de petróleo e dividendos, melhor. “Isso pode tornar o cenário do próximo ano um pouco mais factível”, afirmou.

O economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, avalia que a desaceleração econômica impõe desafios e que o governo só deve alcançar a meta de superávit de 0,25% do PIB em 2026 com um forte contingenciamento. “As receitas caminham, em geral, com elasticidade igual à unidade em relação ao PIB. A desaceleração da economia, naturalmente, impõe restrições. Por outro lado, os dados de 2025 para as receitas têm vindo acima do esperado até julho. De todo modo, não há como entregar a meta fiscal sem um contingenciamento muito significativo”, disse.

Governo gastador
No âmbito das despesas, Franca, do Santander, ressalta que o ponto mais importante a ser observado será o patamar dos gastos discricionários livres, ou seja, o montante disponível após contabilizar os valores com emendas parlamentares e pisos constitucionais. De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, esse valor será de R$ 83 bilhões no próximo ano.

“Eu acho que já é um nível que pode ter uma dificuldade na gestão orçamentária. Porque, se você tiver um bloqueio ou contingenciamento, aperta. Pode prejudicar o funcionamento de alguns programas ou das discricionárias”, comentou. Franca também chama atenção para a pressão dos gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que continua no radar como ponto de preocupação.

Ele lembra ainda que, diferentemente deste ano, em que o diferencial de inflação permitiu a abertura de R$ 12,4 bilhões no limite de gastos, esse cenário não deve se repetir em 2026. “Este ano não ajuda, porque não tem um ‘gap’ positivo da inflação para o final do ano colaborando para o aumento do limite de gastos. Isso, eventualmente, poderia acomodar um pouco mais de despesa se tivesse uma inflação maior, mas a gente tem visto desinflação”, disse.

Para Felipe Salto, da Warren, o problema das despesas é antigo e só piora. “Trata-se da rigidez elevada, com crescimento real robusto de gastos obrigatórios e excesso de vinculações e indexações. A isso se soma a questão das emendas parlamentares, que introduziram graus adicionais de rigidez, mas agora no bojo das despesas discricionárias”, avaliou ele.

Enquanto o governo segue frisando que a meta de 2026 está mantida, parte do mercado ainda questiona se seu cumprimento é viável. Salto observa que a situação de 2026 será bastante complexa. “Não vejo como escapar de uma alteração da meta”, sustentou. A Warren avalia que a meta fiscal do próximo ano terá de ser alterada em cerca de R$ 46,5 bilhões, pois as despesas discricionárias já estariam em 1,5% do PIB.

Na semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, argumentou que os números de previsão de receitas apresentados até o momento asseguram o cumprimento do alvo fiscal no ano que vem. “Estamos tendo reuniões todos os dias e a meta vai ser mantida, vamos cumprir a meta. Os números que estão vindo são números da Receita que nos permitem cumprir os limites do arcabouço sem precisar cortar gastos, no sentido de não poder cumprir o orçamento em função de não ter receita”, disse Tebet, antes de participar de audiência no Senado. “As receitas estão comparecendo e isso nos dá tranquilidade que a gente vai levar ao limite máximo da expansão de gastos porque as políticas públicas não podem parar”, completou a ministra.

Tags:

orçamento

Receitas extras

Deixe seu comentário