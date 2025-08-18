Petróleo: Búzios supera 900 mil barris/dia

...

Publicado em 18/08/2025 às 18:37

Alterado em 18/08/2025 às 18:39

O campo de Búzios, operado pela Petrobras, bateu seu recorde e superou, nesse fim de semana, a produção diária de 900 mil barris de petróleo. Localizado no pré-sal da Bacia de Santos, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, Búzios foi descoberto pela Petrobras em 2010 e entrou em operação em 2018. Com esse novo marco, o campo se aproxima um pouco mais da produção do campo de Tupi, também na Bacia de Santos, e pode se tornar o maior produtor de petróleo do Brasil ainda em 2025.



Búzios possui os poços mais produtivos do país, localizados a mais de 2 mil metros de profundidade no leito marinho. A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar – e sua extensão equivale a mais que o dobro da Baía de Guanabara. O campo tem seis unidades produtoras em operação: as plataformas P-74, P-75. P-76, P-77 e os FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.

A título de comparação, em outubro de 2020 a Bacia de Campos foi a segunda maior produtora de petróleo e gás natural do Brasil, atrás somente da Bacia de Santos, tendo produzido 865.724 barris de óleo e 17,67 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, totalizando 976.871 barris de óleo equivalente por dia. Mas eram mais de 200 poços de produção.



“No primeiro semestre deste ano colocamos mais poços em produção do que em todo o ano passado, dentre eles os poços de Búzios com resultados expressivos que nos permitiram atingir mais um recorde, superando a marca de 900 mil barris por dia” disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.



Para ele, “cada recorde alcançado reforça o acerto das estratégias adotadas pela empresa. Nosso pessoal tem trabalhado duro para aumentar a produção e ao mesmo tempo reduzir custos. São ações em prol de simplificação de projetos e diversificação de fornecedores que têm como resultados mais óleo e gás em projetos mais eficientes. E estamos fazendo tudo isso sem esquecer as reduções de emissões e nosso compromisso com uma transição energética justa”, ressalta



“A magnitude do campo de Búzios, um gigante cuja extensão corresponde a duas vezes a área da Bacia de Guanabara, nos permitiu superar esse excepcional patamar de produção, com a entrada do quinto poço do FPSO Almirante Tamandaré. Em breve uma nova unidade, a P-78 , que já está a caminho do Brasil, iniciará a produção nesse campo", destaca a Diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos.



O campo de Búzios é operado pela Petrobras e tem como parceiras as empresas CNOOC e CNPC, além da PPSA.