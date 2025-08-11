Tarifaço: Lula e Alckmin batem o martelo sobre plano para enfrentar sobretaxas de Trump

O pacote, segundo o Planalto, será voltado a dar fôlego aos setores mais prejudicados pelo tarifaço, preservando empregos e a atividade econômica

Publicado em 11/08/2025 às 11:03

Por Ivan Longo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reúnem nesta segunda-feira (11), no Palácio do Planalto, para definir os últimos ajustes do plano de contingência que pretende reduzir o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A reunião está marcada para as 17h e deve contar também com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de outros integrantes do governo. Segundo interlocutores, a expectativa é que as medidas sejam anunciadas ainda hoje, antecipando a previsão inicial, que era até terça-feira (12).

O pacote, segundo o Planalto, será voltado a dar fôlego aos setores mais prejudicados pelo tarifaço, preservando empregos e a atividade econômica. As ações devem incluir linhas de crédito, adiamento de tributos e contribuições federais e até compras públicas de produtos perecíveis.

Medidas terão foco em setores mais afetados

No sábado (9), Alckmin adiantou que o governo lançará um “programa bem amplo” e destacou a preocupação com segmentos específicos.

“Tem setores que nos preocupam. Café, carne e especialmente indústria de máquinas – motores e máquinas. O produto commodity é mais fácil você encaixar em outro lugar. A indústria é mais específica, é mais difícil. Por isso, o governo está lançando – aguarde aí, 24, 48 horas – um programa bem amplo de apoio para preservar emprego e as empresas poderem retomar e fortalecer sua atividade econômica”, afirmou.

Apesar da pressão de parlamentares da base governista e de alguns setores por retaliação, o vice-presidente reiterou que a estratégia é diplomática.

“A prioridade não é retaliar, é resolver. Procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, fiquem fora dessas tarifas, que entendemos extremamente injusta”, disse.

Sobretaxas atingem mais de um terço das exportações brasileiras

As sobretaxas, determinadas pelo presidente estadunidense Donald Trump, entraram em vigor no último dia 6 e atingem cerca de 36% das exportações brasileiras para os EUA – o equivalente a US$ 14,5 bilhões em 2024. A lista inclui café, frutas e pescado, mas deixa de fora quase 700 itens, como suco de laranja e aeronaves, que seguem com a taxação de 10% definida em abril. (com Agência Brasil)