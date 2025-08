Haddad anuncia nova reunião com secretário do Tesouro dos EUA

Isenções de tarifaço foram recebidas de forma positiva

Publicado em 31/07/2025 às 16:57

Alterado em 31/07/2025 às 16:57

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira (31) que deve ter um novo encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em um momento em que o Brasil tenta construir pontes com a administração americana para resolver a crise do tarifaço.

"A assessoria do secretário Bessent fez contato ontem e finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio, na Califórnia", anunciou Haddad a jornalistas em Brasília.

Na quarta-feira (30), o presidente Donald Trump oficializou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas excluiu da medida diversos itens, como aviões e suco de laranja.

A exclusão de produtos estratégicos foi interpretada pelo governo Lula como um sinal de que ainda há margem para diálogo com a Casa Branca. "Estamos num ponto de partida mais favorável, mas longe do ponto de chegada", comentou o ministro, assegurando que o Brasil está "aberto ao diálogo e à negociação". (com Ansa)