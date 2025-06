Petrobras reduz em 5,6% preços de gasolina para as distribuidoras a partir dessa terça

...

O empurrão que faltava para a inflação desacelerar, acompanhando os impactos benéficos da supersafra de grãos, foi anunciado nesta segunda (2) pela Petrobras, que reduzirá, em 5,6%, a partir dessa terça (3), os preços de venda de gasolina A para as distribuidoras. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro. A última redução da gasolina tinha sido em julho do ano passado.



A gasolina é o item de maior peso (4,97%) entre os 377 pesquisados mensalmente pelo IBGE na inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede as despesas das famílias com renda mensal até 40 salários-mínimos (R$ 60.720). E tem impacto indireto nos preços dos serviços dos profissionais autônomos.



Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 / litro, uma redução de 7,3%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60 / litro ou 17,5%.



Segundo a nota da Petrobras, “Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C".