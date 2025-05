Light celebra 120 anos de serviços prestados ao Rio de Janeiro e reforça papel tecnológico e inovador no Rio2C

Concessionária é uma das patrocinadoras do Rio2C, maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, que acontece de 27 de maio a 1º de junho, em solo carioca

A Light, empresa que ilumina o Rio de Janeiro há 120 anos, celebra seu aniversário reforçando o compromisso com a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade. Como parte das ações comemorativas, a companhia é uma das patrocinadoras oficiais do Rio2C 2025, o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, que acontece de 27 de maio a 1º de junho, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Mais do que uma distribuidora de energia, a Light ganha destaque como uma plataforma tecnológica, com soluções que integram inteligência, inovação e eficiência no fornecimento e gestão de energia para 11,6 milhões de pessoas nos 31 municípios em que atua no estado do Rio.

Com o tema The Edge of Perfection, o Rio2C 2025 reúne líderes, criadores de conteúdo e empresas para debater tendências que moldam o futuro da tecnologia, da cultura e dos negócios. A concessionária de energia marca presença com ações interativas, participação em painéis e palestras, além de ativações que mostram como a tecnologia aplicada à energia pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

“A participação no Rio2C neste momento em que a Light celebra 120 anos é uma oportunidade de reforçar o compromisso da companhia com a inovação e a tecnologia a serviço das pessoas e das cidades atendidas pela companhia”, afirma Giovanna Curty, superintendente de Comunicação e Sustentabilidade Light.

No estande, que foi pensado para oferecer experiências imersivas e interativas, os visitantes poderão conhecer a história da companhia e os grandes marcos por meio dos painéis touchless; e transitar por um piso e painel sensoriais onde o próprio movimento ativa luzes, feixes e ondas de energia criando uma conexão com a marca.

“Acreditamos que compartilhar esse conhecimento com o público do maior encontro de criatividade e inovação da América Latina é uma forma potente de pensar no futuro da energia junto com a cidade e sociedade que ajudamos a iluminar todos os dias”, completa Curty.

Painéis:

28/05 – 11h45

Economia Circular, Arte e Sustentabilidade com Light e Pirilampos do Planeta

Palestrante: Rodrigo Brulher, coordenador de Eficiência Energética

Local: palco ARTS&CRAFTS

29/05 – 12h

Desafios da transformação do negócio através da cultura da inovação

Palestrante: Reynaldo Nogueira, superintendente de Infraestrutura e Telecom

Local: palco BIODOM

29/05 – 15h

Mercado Livre de Energia: economia, sustentabilidade e inovação

Palestrante: Gabriela Rainer, superintendente comercial da Light COM

Local: palco New Frontier

Pitching de Startups – Confira os horários

Vertical Audiovisual e Games: 10h15 às 12h15 | Priscilla Costa | Especialista de Marketing

Vertical Entretenimento e Marketing: 16h às 18h | Raphael Torres | Gerente de Comunicação e Marketing

Local: Creator Square Stage

01/06 - 16h às 17h

Apresentação da Orquestra Light da Rocinha: No último dia do evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer a Orquestra Light da Rocinha, que surgiu como uma iniciativa inovadora e de grande impacto cultural e social no Rio de Janeiro. Criada com o objetivo de promover o desenvolvimento local e a inclusão social por meio da música, a orquestra oferece a jovens músicos da Rocinha e de outras comunidades a oportunidade de uma formação musical de alta qualidade, ao mesmo tempo em que gera trabalho e renda para a região. Composta por 45 músicos, a maioria oriundos de favelas e periferias, a orquestra se destaca não apenas pela qualidade das performances, mas pelo seu papel transformador na vida de seus integrantes.