Mais de 60 países suspendem compra de carne de frango do Brasil

Número atualizado após gripe aviária foi divulgado pelo governo

Publicado em 21/05/2025 às 11:07

Alterado em 21/05/2025 às 14:04

Subiu para 61 o número de países que bloquearam a importação de carne de frango do Brasil devido ao foco de gripe aviária detectado no Rio Grande do Sul.



A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Quatro países da União Econômica Euroasiática — Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão — se somaram à lista de nações que suspenderam a compra de carnes de frango de todo o território brasileiro, segundo a pasta.



A relação de 61 países inclui também nações como o Reino Unido e Bahrein, que adotaram bloqueios parciais e suspenderam apenas as importações provenientes do Rio Grande do Sul, onde foi confirmada a presença da doença em uma granja industrial.



Apesar do aumento no número de restrições, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que há expectativa de que a China — principal importador de frango brasileiro — opte por regionalizar o bloqueio, mantendo a suspensão apenas para o produto gaúcho e liberando as compras de outros estados.



O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, com vendas que superaram as 5,2 milhões de toneladas o ano passado. (com Ansa)