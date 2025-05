Itaipu completa 51 anos com foco em inovação energética

Publicado em 17/05/2025 às 10:08

Alterado em 17/05/2025 às 10:08

Atualmente, cerca de 7% da energia elétrica consumida no Brasil procedem de Itaipu Foto: Caio Coronel/Itaipu

A usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial em geração acumulada de energia limpa, completa 51 anos neste sábado (17). Fruto de um acordo entre Brasil e Paraguai assinado em 1974, ela tem papel estratégico no fornecimento de eletricidade e no desenvolvimento regional.

Atualmente, cerca de 7% da energia elétrica consumida no Brasil procedem de Itaipu. A usina informou que tem tarifa reduzida em 26% desde 2023 – valor que será mantido até dezembro de 2026. A empresa opera com mais de 97% de disponibilidade, fornecendo energia a mais de 20 milhões de pessoas no Brasil.

Em 2025, Itaipu recebeu o Milestone Award, principal premiação do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) como uma das obras que transformaram a engenharia mundial.

A usina - construída há 51 anos sem modelagem digital e com mão de obra de mais de 40 mil trabalhadores - tem hoje 20 unidades geradoras e 14 GW de potência instalada. Os mais de três bilhões de megawatts-hora acumulados desde o início da produção de Itaipu seriam suficientes para abastecer o mundo inteiro por 43 dias.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, explica que Itaipu é mais do que uma usina. "É um projeto de integração entre nações, de compromisso com o desenvolvimento sustentável e de liderança na transição energética. Ao completar 51 anos, reafirmamos nossa missão de fornecer energia limpa e acessível com responsabilidade social e ambiental para o Brasil, o Paraguai e o planeta", afirmou.

Transição energética

Na área de inovação, Itaipu investe na transição energética por meio de projetos em biogás, hidrogênio de baixo carbono, combustível sustentável de aviação e uma usina solar flutuante no próprio reservatório. Cerca de US$ 649 milhões estão sendo aplicados na atualização tecnológica da hidrelétrica.

"Além da produção energética com uma das três tarifas mais baratas do país, Itaipu mantém forte atuação em sustentabilidade. Desde os anos 1980, a usina promove ações ambientais e sociais. Em 2005, ela assumiu oficialmente o compromisso de produzir energia com responsabilidade socioambiental, destacada na sua missão institucional", diz nota da empresa. (com Agência Brasil)