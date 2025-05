Bradesco lucra R$ 5,9 bilhões no trimestre, com aumento nas receitas de juros, serviços e seguros

...

Publicado em 08/05/2025 às 07:49

O lucro líquido recorrente do Bradesco foi de R$ 5,9 bilhões no 1º trimestre deste ano, acima dos R$ 5,4 bilhões previstos pelo mercado, com aumento de 8,6% sobre o 4º trimestre e de 39,3% sobre igual período do ano anterior. Com o desempenho, o ROAE chegou a 14,4% no trimestre. Destaque para o resultado operacional, que chegou a R$ 7,5 bilhões no trimestre, com crescimento trimestral de 8,2% e de 51,5% em 12 meses.



A receita atingiu R$ 32,3 bilhões no trimestre, crescendo 15,3% a/a, impulsionada por forte crescimento dos três principais componentes: margem financeira total, receitas com serviços e seguros. A margem financeira trimestral chegou a R$ 17,2 bilhões, alta de 13,7% em um ano.



A margem com mercado foi de R$ 462 milhões no 1T25, em razão da boa proteção dos resultados de ALM em contexto de alta da taxa Selic. O índice de inadimplência total encontra-se praticamente estável, apresentando estabilidade da PF e redução do MPME, mesmo considerando o crescimento das operações com PF (+4,8% t/t) e PJ (+1,5% t/t).



O desempenho das operações de seguros foi expressivo. O resultado operacional chegou a R$ 5,3 bilhões (32,7% a/a) e o lucro líquido atingiu R$ 2,4 bilhões (25,3% a/a). O segmento de seguros (100% controlado pelo banco) contribuiu com 42% do lucro trimestral, cabendo ao banco 58% do resultado. No último trimestre de 2024, o Banco lucrou 53% e os seguros, 47%. No 1º trimestre de 2024, o Banco teve participação de 54%, contra 46% do segmento segurador.



As despesas operacionais aumentaram 12,3% a/a, em linha com o esperado.. As despesas de pessoal e administrativas tiveram crescimento de 3,7% a/a no 1T25, abaixo da inflação no período, evidenciando o forte controle de gastos em curso na Organização.



Metas para 2025



O Bradesco revela ter mantido as metas para 2025, incluindo os efeitos do aumento de participação na Cielo e os impactos da Resolução nº 4.966. ”Como sugere o guidance, o crescimento das receitas será a principal razão de melhora da nossa rentabilidade no ano. Será um processo gradual e seguro, com controle do risco de crédito”. O banco diz que o “plano de transformação, guiado pela centralidade no cliente, está se desenvolvendo positivamente e dentro das expectativas.”



O Bradesco segue comprometido “com a agenda de negócios sustentáveis e apoiando nossos clientes na transição para uma economia mais verde, resiliente e inclusiva”. Até março de 2025, o banco direcionou R$ 319 bilhões para setores e atividades com benefícios socioambientais, com meta atualizada de R$ 350 bilhões até o final de 2025.