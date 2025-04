Crédito imobiliário via poupança soma R$ 12,1 bi em março, -6,2% em um ano

...

Publicado em 29/04/2025 às 07:19

Alterado em 29/04/2025 às 07:19

A Caixa Econômica Federal liderou os financiamentos em número de unidades, com 12,9 mil, mas ficou em segundo lugar em valor financiamento, com R$ 3,3 bilhões Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Matheus Piovesana - A concessão de crédito imobiliário com recursos da poupança caiu 6,2% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, para R$ 12,1 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Mesmo com o recuo, foi o quinto melhor mês de março da série histórica.

Em relação a fevereiro deste ano, a retração foi de 5,1%. Ainda assim, o primeiro trimestre teve concessões 16,2% maiores que as observadas no mesmo intervalo de 2024, em um volume total de R$ 38,3 bilhões.

Os dados da Abecip mostram que em março, foram financiadas 34,2 mil unidades entre operações de financiamento à construção e também à aquisição. O número é 15,2% menor que o visto no mesmo mês de 2024, e 5,6% mais baixo que o de fevereiro deste ano.

No mês passado, a poupança destinada ao financiamento imobiliário registrou saída líquida de R$ 9,2 bilhões. No primeiro trimestre, os saques foram maiores que os aportes em R$ 34,6 bilhões, de acordo com a associação. O saldo da poupança SBPE foi de R$ 752,1 bilhões em março, alta de 1,7% em um ano.

As saídas contínuas de recursos das cadernetas de poupança têm pressionado as concessões de crédito imobiliário no País e também os juros cobrados pelos bancos. Como as instituições têm de recorrer a fontes mais caras de recurso, como as letras de crédito imobiliário (LCIs), esse custo é repassado ao tomador.

Em março, a Caixa Econômica Federal liderou os financiamentos em número de unidades, com 12,9 mil, mas ficou em segundo lugar em valor financiamento, com R$ 3,3 bilhões. Em primeiro lugar sob esse parâmetro veio o Itaú Unibanco, com R$ 3,6 bilhões concedidos, seguido pelo Bradesco, com R$ 3 bilhões.