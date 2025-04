China retalia Trump e anuncia tarifas de 34% aos EUA; bolsas caem

Medida passará a valer a partir do próximo dia 10 de abril

Publicado em 04/04/2025 às 09:30

Alterado em 04/04/2025 às 12:06

A China anunciou nesta sexta-feira (4) que vai impor tarifas recíprocas de 34% sobre todas as importações dos Estados Unidos, a partir do próximo dia 10 de abril, em retaliação à guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump.

Em nota, a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado da China afirmou que "essa prática dos EUA não está de acordo com as regras do comércio internacional, prejudica seriamente os direitos e interesses legítimos da China e é uma decisão típica de intimidação unilateral".

O governo chinês também afirmou que vai impor controles sobre a exportação de terras raras para os Estados Unidos, como samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio.

Os materiais são a base para a produção de itens como chips de celulares, computadores e cartões.

"O objetivo da implementação do governo chinês de controles de exportação sobre itens relevantes de acordo com a lei é proteger melhor a segurança e os interesses nacionais e cumprir obrigações internacionais como a não proliferação", acrescentou o texto.

Além disso, a imprensa chinesa destacou que 11 empresas norte-americanas foram classificadas como "não confiáveis", por supostamente cooperarem militar e tecnologicamente como Taiwan e prejudicar "seriamente a soberania nacional, a segurança e os interesses" do país.

O chamado "tarifaço" de Trump tem repercutido negativamente pelos mercados globais, e a decisão da China eleva ainda mais a tensão sobre as bolsas de valores, tendo em vista que investidores estão em alerta para os efeitos de uma guerra comercial.

As bolsas asiáticas, inclusive, fecharam em queda acentuada, enquanto as europeias caminham para concluir sua pior semana desde 2022. No âmbito cambial, no entanto, o dólar recupera terreno em relação às principais moedas internacionais.

Em Milão, o índice FTSE MIB caiu 3,7% no início do pregão de hoje, enquanto os mercados monetários internacionais continuaram a sentir as consequências das novas tarifas de Trump.

A bolsa de Milão já havia perdido 3,6% de seu valor na quinta-feira (3), depois da decisão de Trump de impor tarifas de 20% contra todas as mercadorias provenientes da União Europeia.

As ações de bancos e finanças foram novamente atingidas fortemente nesta sexta, com o preço das ações do UniCredit perdendo 7%, enquanto Popolare di Sondrio, Banco BPM, Bper, MPS e Intesa registraram perdas de cerca de 6%.

O spread entre o título BTP de 10 anos da Itália e o Bund alemão subiu de 112 para 115 pontos-base, embora o rendimento do BTP tenha caído de 3,77% para 3,72%. (com Ansa)