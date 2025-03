Com as taxas de juros em espera, as projeções econômicas do Fed ocupam o centro do palco

Uma pesquisa recente da Reuters mostrou que os economistas foram quase unânimes em sentir que os riscos de recessão aumentaram. As pesquisas de confiança das empresas e dos consumidores enfraqueceram, e funcionários do governo reconheceram que suas ações podem custar caro, pelo menos no curto prazo.

Publicado em 19/03/2025 às 07:54

Alterado em 19/03/2025 às 07:54

O Federal Reserve deve manter as taxas de juros estáveis nesta quarta-feira (19), com novas projeções econômicas divulgadas pelas autoridades que mostrarão se ainda veem as taxas caindo até o final do ano, enquanto analisam as implicações dos primeiros dois meses do governo Trump.



Uma nova declaração de política e as projeções serão divulgadas às 14h (horário local, 13h no Brasil) no final de uma reunião de dois dias focada em como as perspectivas econômicas mudaram desde a posse do presidente Donald Trump em 20 de janeiro. O presidente do Fed, Jerome Powell, está programado para realizar uma coletiva de imprensa meia hora depois.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump revelou tarifas sobre importações da China e sobre metais primários,e ameaçou impostos mais amplos sobre importações de parceiros comerciais dos EUA no próximo mês; impôs restrições à imigração; e iniciou demissões de funcionários federais que podem chegar a dezenas de milhares.



Após a eleição e durante a reunião do Fed de 28 a 29 de janeiro, os formuladores de políticas falaram da crescente incerteza sobre como os planos do novo governo podem influenciar uma economia que eles consideram forte e pronta para um crescimento contínuo com a desaceleração da inflação.

O Fed cortou sua taxa de referência em um ponto percentual no ano passado, à medida que a inflação desacelerou, com as autoridades antecipando que estavam em uma marcha constante em direção a uma taxa de juros neutra, o nível que não estimula nem restringe a atividade econômica.



Com as repercussões iniciais das ações do governo sentidas nos mercados de ações e títulos, queda da confiança e queda no emprego público, as próximas projeções podem fornecer mais detalhes sobre se as autoridades do Fed esperam um crescimento mais lento e uma inflação mais alta como resultado, ou um resultado mais benigno.



"Trump está projetando um 'choque comercial' que levará a economia a um caminho de crescimento mais baixo", disse Steven Blitz, economista-chefe dos EUA da TS Lombard. "Há pouco que a política monetária possa fazer para compensar um choque comercial por meio de tarifas ... exceto para combater o aumento do desemprego e / ou inflação, e a economia pode acabar com ambos.



ENQUADRAMENTO DO DEBATE

Os dados mais observados pelo Fed sobre inflação e desemprego até agora ainda não registraram muito impacto dos planos de Trump. A taxa de desemprego subiu para 4,1% em fevereiro e a economia adicionou 151.000 empregos; A inflação permanece acima da meta de 2% do Fed, com uma leitura próxima para fevereiro que deve mostrar um ligeiro aumento, mas os formuladores de políticas até agora continuaram apostando em uma queda este ano.



As novas projeções do Fed incluirão estimativas de final de ano de todos os 19 formuladores de políticas para crescimento geral, desemprego, inflação e taxa de juros de referência do Fed, com os mercados normalmente focados nas leituras medianas.

Os investidores antes da reunião desta semana anteciparam que o Fed aprovaria dois cortes de juros de um quarto de ponto percentual até o final deste ano, reduzindo a taxa de juros overnight para a faixa de 3,75% a 4,00%.



Embora essa expectativa corresponda ao que as próprias autoridades do Fed previam em dezembro, a situação se tornou mais complexa.



O escopo total dos planos de Trump ainda não é certo. A maior parte das tarifas prometidas, que devem cair pesadamente no México e no Canadá, na indústria automobilística globalmente integrada e, de fato, em grande parte do resto do mundo, ainda está em formação. E há debates urgentes pela frente sobre o teto da dívida federal, o desejo de Trump de estender grandes cortes de impostos desde seu primeiro mandato na Casa Branca e desafios legais a muitas das coisas que ele colocou em movimento.



As autoridades do Fed não podem falar diretamente com nenhuma dessas áreas de política. Eles tiveram o cuidado de enquadrar seu debate em torno da inflação e do desemprego - as questões centrais da política monetária - e não, como Powell disse em sua coletiva de imprensa pós-reunião de 29 de janeiro, "criticar ou elogiar" as políticas do governo.



Mas as projeções dos formuladores de políticas para esta quarta-feira podem mostrar mudanças na incerteza e no risco percebidos desde dezembro. De fato, a linguagem de alguns deles também começou a mudar, com referências às escolhas difíceis que podem estar por vir se os planos tarifários de Trump começarem a aumentar os preços à medida que a economia desacelera e o desemprego aumenta.



O Fed "provavelmente está mais preocupado com a política do governo do que está disposto a admitir", disse Steve Englander, chefe de pesquisa macro para a América do Norte do Standard Chartered.