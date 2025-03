Arminio Fraga: Lula tinha razão ao dizer para as pessoas procurarem alimentos mais baratos

Segundo ex-presidente do BC, fala do petista está ‘correta’ por sintetizar como o mercado funciona; para economista, não há milagre para conter preço dos alimentos

Publicado em 18/03/2025 às 07:06

Alterado em 18/03/2025 às 07:06

Por Gabriel Vasconcelos - O economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga disse nesta segunda-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha razão ao dizer para a população não comprar alimentos mais caros e buscar substituí-los por outros mais baratos.

Segundo Fraga, é assim que o mercado funciona, e a inflação dos alimentos flutua de acordo com os preços internacionais, com a taxa de câmbio e fatores climáticos. “É difícil mesmo”, disse a jornalistas antes de uma aula magna no ImpaTech, curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

“O presidente Lula apanhou quando falou ‘então não come, procura outro alimento’. Mas ele tem razão. O preço dos alimentos varia. Ele não está sendo muito feliz em algumas declarações, mas isso que ele falou está correto. É assim que o mercado funciona. Em tudo, e em alimentos também”, disse.

Fraga fez referência à fala de Lula a rádios da Bahia no início de fevereiro. Na ocasião, Lula disse que “uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo”. “Se você vai ao supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar (o preço) para vender, porque se não vai estragar”, acrescentou Lula.

Segundo o economista, a inflação dos alimentos é parte do mundo da inflação e sua contenção não tem milagre. Questionado se as medidas de redução de imposto de importação sobre alimentos poderiam ajudar, Fraga disse que, de forma geral, não gosta de medidas pontuais porque dão a impressão de que podem resolver um problema no médio prazo, quando isso não é tão preciso. Mas se disse também a favor de uma revisão mais ampla das alíquotas de importação do País.

“Há muitos anos sou a favor de uma revisão geral das nossas alíquotas de importação. O Brasil já passou por momentos de abertura, e o certo mesmo seria uma revisão geral das tarifas de importação, que exibem uma variância muito grande, inexplicável para a grande maioria dos setores, por fatores econômicos ou mesmo sociais”, disse.