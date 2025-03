Trump assina decreto que cria reserva de bitcoins

Ausência de programa de compras, no entanto, frustrou mercado

Publicado em 07/03/2025 às 13:01

Alterado em 07/03/2025 às 13:01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que cria uma "reserva estratégica" de bitcoin, a principal criptomoeda em circulação no mundo.

Em publicação no X, o "czar" da Casa Branca para criptoativos e inteligência artificial, David Sacks, explicou que o estoque será formado por bitcoins já em posse do governo, confiscados no âmbito de processos criminais ou cíveis, quantia hoje estimada em 200 mil BTC (US$ 17,9 bilhões).

"Os EUA não venderão nenhum bitcoin depositado nessa reserva, que funcionará como um estoque de valor", acrescentou.



O governo americano também criará um "estoque de ativos digitais" para reunir moedas e tokens além do bitcoin confiscados em processos judiciais.



A Casa Branca, no entanto, não comprará ativos para compor essas reservas, o que provocou frustração no mercado cripto - a cotação do bitcoin frente ao dólar chegou a despencar mais de 5% após o anúncio, porém depois recuperou parte das perdas.



"Esta ordem executiva ressalta o compromisso do presidente Trump em tornar os EUA a 'capital mundial das criptomoedas'", garantiu Sacks. (com Ansa)