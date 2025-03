Bitcoin sobe 20% e criptomoedas se recuperam após Trump anunciar lista de tokens de reserva

...

Publicado em 03/03/2025 às 15:58

Alterado em 03/03/2025 às 15:58

O bitcoin e várias outras criptomoedas apresentaram uma alta extraordinária, nesta segunda-feira (3), em relação à semana passada, depois de que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seriam incluídas em uma nova reserva estratégica dos EUA.

Trump anunciou em sua rede, Truth Social, que sua ordem executiva de janeiro sobre ativos digitais criaria um estoque de moedas, incluindo bitcoin, ether, XRP, solana e cardano. Bitcoin e ether estarão no centro desta reserva, o que fez a maior criptomoeda do mundo valorizar significativamente.

A publicação do presidente norte-americano fez o bitcoin subir um quinto em relação às mínimas de novembro, mudando o sentimento sobre o token que vinha caindo desde meados de janeiro. O bitcoin estava sendo negociado por volta de US$ 93.057 (R$ 547.659), enquanto o ether subiu 10%, o XRP 31%, o solana 15% e o cardano 69%.

Analistas de mercado, como Matt Simpson, da City Index, afirmaram à agência Reuters que Trump deu o impulso que os traders de criptomoedas estavam esperando, restaurando a confiança perdida na semana anterior. Chris Weston, da Pepperstone, sugeriu que o rali poderia se estender até a primeira Cúpula de Criptomoedas da Casa Branca, organizada por Trump.

Apesar do otimismo, a recente liquidação em grandes líderes de tecnologia corroeu a confiança no bitcoin, que caiu mais de 17% em fevereiro. A recuperação do bitcoin desde a eleição de Trump foi impulsionada pelo otimismo de que ele defenderia um fundo estratégico de bitcoin e acabaria com a repressão do governo anterior.

No entanto, além de nomeações de autoridades favoráveis às criptomoedas, houve poucas notícias concretas sobre a política de Trump para os investidores. O anúncio aumentou significativamente os preços, mas também levantou preocupações sobre o financiamento para compras de criptomoedas na reserva.

O analista Tony Sycamore, da IG, mencionou a jornalistas que o financiamento pode vir dos contribuintes dos EUA ou de criptomoedas apreendidas em ações de aplicação da lei, o que não seria tão otimista, pois representaria apenas uma transferência entre contas, em vez de novas compras entrando no mercado.