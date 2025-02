Acionistas da Petrobras vão receber R$ 9,1 bilhões em dividendos; total de 2024 chegará a R$ 75,8 bilhões

Publicado em 26/02/2025 às 21:25

Alterado em 26/02/2025 às 21:25

A Petrobras informou que o seu Conselho de Administração (CA), em reunião realizada nesta quarta (26), autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 16 de abril de 2025, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a R$ 9,1 bilhões. Caso haja aprovação da AGO, considerando os proventos antecipados pela companhia ao longo do ano, devidamente corrigidos pela Selic, a remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2024 totalizará R$ 75,8 bilhões, sendo R$ 73,9 bilhões em distribuição de dividendos e JCP e R$ 1,9 bilhão em recompras de ações.



A distribuição proposta está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor, observadas as demais condições da Política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Esta distribuição é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia.



Os dividendos propostos para o ano já levam em consideração a correção pela SELIC sobre as antecipações de dividendos e JCP relativas ao exercício social 2024, no valor de R$ 0,6 bilhão, que também foram descontados do total da remuneração aos acionistas. Vale comentar ainda que ao longo do quarto trimestre não houve recompra de ações.



Os proventos serão pagos em duas parcelas nos meses de maio e junho de 2025, da seguinte forma:



Valor a ser pago: R$ 0,70954522 por ação ordinária e preferencial em circulação, sendo que: a 1ª parcela, no valor de R$ 0,35477261 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de maio de 2025, integralmente sob a forma de dividendos; a 2ª parcela, no valor de R$ 0,35477261 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de junho de 2025, integralmente sob a forma de dividendos.