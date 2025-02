Trump aumenta tarifas sobre importações de alumínio e aço na mais recente guerra comercial

...

Publicado em 10/02/2025 às 20:25

Alterado em 10/02/2025 às 21:09

O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe a ordem executiva assinada sobre tarifas a importações de alumínio no Salão Oval da Casa Branca em Washington Foto: Reuters/Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio nesta segunda-feira (10), cancelando isenções e cotas isentas de impostos para os principais fornecedores Canadá, México, Brasil e outros países, em uma medida que pode aumentar o risco de uma guerra comercial em várias frentes.

Trump assinou proclamações que aumentaram a tarifa sobre as importações de alumínio para 25%, dos 10% anteriores que ele impôs em 2018 para ajudar o setor em dificuldades. Sua ação restabelece uma tarifa de 25% sobre milhões de toneladas de importações de aço e alumínio que entram nos EUA com isenção de impostos sob acordos de cotas, isenções e milhares de exclusões de produtos.

As proclamações foram extensões das tarifas de segurança nacional da Seção 232 de Trump de 2018 para proteger os fabricantes de aço e alumínio. Um funcionário da Casa Branca disse que as isenções corroeram a eficácia dessas medidas.

Trump também imporá um novo padrão norte-americano exigindo que as importações de aço sejam "derretidas e derramadas" e que o alumínio seja "fundido e fundido" na região para conter as importações de aço chinês minimamente processado para os EUA.

A ordem também visa produtos siderúrgicos a jusante que usam aço importado para tarifas.



O assessor comercial de Trump, Peter Navarro, disse que as medidas ajudariam os produtores de aço e alumínio dos EUA e reforçariam a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos.



"As tarifas de aço e alumínio 2.0 acabarão com o dumping estrangeiro, aumentarão a produção doméstica e garantirão nossas indústrias de aço e alumínio como a espinha dorsal e as indústrias pilares da segurança econômica e nacional dos Estados Unidos", disse ele a repórteres.

"Não se trata apenas de comércio. Trata-se de garantir que os Estados Unidos nunca tenham que depender de nações estrangeiras para indústrias críticas como aço e alumínio.



Trump abordou a ação de aço e alumínio pela primeira vez nesse domingo (9), acrescentando que também anunciaria um novo conjunto de tarifas recíprocas no final da semana, atraindo alertas de retaliação de parceiros comerciais.