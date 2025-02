Avião de pequeno porte cai sobre veículos em São Paulo

Até o momento, não há informações sobre vítimas

Publicado em 07/02/2025 às 08:19

Alterado em 07/02/2025 às 08:43

Um avião de pequeno porte caiu sobre vários veículos na região da Barra Funda, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), e deixou ao menos dois mortos e dois feridos, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, a queda da aeronave ocorreu na região da avenida Marquês de São Vicente, entre os Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo. A via foi totalmente interditada para o trabalho das equipes.

Bombeiros receberam o chamado por volta das 7h20 (horário local) e enviaram ao menos cinco viaturas ao local. A aeronave decolou do Campo de Marte, na Zona Norte da cidade, com duas pessoas a bordo.

Imagens transmitidas pela Globo News mostram uma parte de um ônibus em chamas e uma pessoa ferida sendo levada de maca para uma ambulância. Segundo a SPTrans, o prefixo do ônibus é 732, da viação Santa Brígida.

Ainda de acordo com a emissora, citando os bombeiros, as equipes de resgate encontraram dois corpos totalmente carbonizados dentro da aeronave.

Além disso, um motociclista que passava pela região no momento da tragédia teria sido atingido pelos destroços e ficou ferido, enquanto que o outro cidadão afetado seria uma idosa que estava dentro do ônibus que ficou em chamas após o acidente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. (com Ansa)