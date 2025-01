Financiamentos do BNDES para o agronegócio crescem 26% em 2024, para R$ 52,3 bilhões

...

Publicado em 17/01/2025 às 16:18

Alterado em 17/01/2025 às 16:18

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 52,3 bilhões em financiamentos para o agronegócio no ano passado, informou o banco em nota. O valor é 26% superior ao liberado pelo banco de desenvolvimento em 2023, de R$ 41,5 bilhões, e 92% maior que o aprovado em 2022, de R$ 27,2 bilhões.

Segundo o banco, os recursos foram destinados a produtores rurais, cooperativas, agricultores familiares e agroindústrias, para custeio e investimento em finalidades, como ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação.

No último ano, foram firmadas 191.231 operações diretas e indiretas de empréstimos do BNDES ao agronegócio, segundo o banco, 27,9% mais que no ano anterior e 60% que em 2022.

O número inclui contratos dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGFs), disponibilizados com taxas de juros subsidiadas pelo Tesouro Nacional - e recursos do Fundo Social.

"O BNDES é um dos principais apoiadores do setor agropecuário brasileiro, financiando os investimentos tanto do agro empresarial quanto dos pequenos agricultores e das cooperativas. Importante destacar que incremento ao nosso crédito agrícola é acompanhado de políticas públicas de fomento à economia de baixo carbono e de preservação ambiental", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na nota.

Do montante total disponibilizado pelo BNDES em financiamentos ao agronegócio no ano passado, R$ 38,2 bilhões foram destinados a 183.822 operações dos Programas Agropecuários do Governo Federal.

No segundo semestre do Plano Safra 2023/24, de janeiro a junho de 2024, foram firmadas 57.001 operações com valor de R$ 10,25 bilhões. Outros R$ 27,9 bilhões em 126.821 operações foram referentes ao primeiro semestre do Plano Safra 2024/25, de julho a dezembro de 2024.

O banco destacou que, do total de recursos aprovados para o agro em 2024, R$ 7,9 bilhões foram liberados por meio de soluções próprias do BNDES, por meio de 7.328 operações da linha BNDES Crédito Rural.

Entre as operações do BNDES para o setor agropecuário em 2024, o banco aprovou R$ 5,9 bilhões em financiamentos para o Rio Grande do Sul em 3.523 operações por meio do programa BNDES Emergencial RS.

De acordo com o banco, o programa é voltado para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e retomada das atividades econômicas no Estado.