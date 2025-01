Porto de Santos registra recorde histórico de movimentação de cargas em 2024

...

Publicado em 17/01/2025 às 07:43

O Porto de Santos encerrou o ano de 2024 com recorde na movimentação de cargas, atingindo 179,8 milhões de toneladas. O volume representa um aumento de 3,8% em comparação com 2023 e consolida o maior resultado anual da história do complexo portuário, segundo informações da Autoridade Portuária de Santos (APS), empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

Os embarques totalizaram 131,3 milhões de toneladas no ano passado, 1,0% acima do registrado no ano anterior, enquanto as descargas alcançaram 48,5 milhões de toneladas, um salto expressivo de 12,1%.

Segundo a APS, a movimentação de contêineres foi um dos principais destaques, ultrapassando, pela primeira vez, a marca de 5 milhões de TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), fechando 2024 com 5,4 milhões de TEU movimentados, um crescimento de 14,7% ante 2023.

No segmento de granéis sólidos (90,7 milhões de toneladas), o açúcar foi destaque com 27,0 milhões de toneladas movimentadas, representando um aumento de 17,8%. Já as exportações de soja em grãos atingiram 27,8 milhões de t (-8,9%), enquanto o milho registrou 15,9 milhões de t(-25,2%). Outros produtos como farelo de soja (+2,5%), café em grãos (+41,2%) e carnes (+31,5%) também tiveram desempenhos notáveis.

Os granéis líquidos somaram 19,6 milhões de toneladas, 1,2% acima de 2023, registrando a maior marca histórica para o segmento. Destaque para o aumento na movimentação de gasolina (+48,2%) e óleo diesel e gasóleo (+25,8%).

Já o segmento de carga geral solta totalizou 9,6 milhões de toneladas, alta de 9,3%, com a celulose liderando as movimentações, alcançando 8,1 milhões de toneladas (+11,3%).

O fluxo de navios também apresentou crescimento, com 5.557 embarcações passando pelo Porto de Santos, um aumento de 1,9%.

O presidente da APS, Anderson Pomini, disse que "o crescimento expressivo em diferentes segmentos, como contêineres, agronegócio e combustíveis, demonstra nossa capacidade de adaptação às demandas do mercado global. Este é um marco que nos motiva a buscar ainda mais avanços em 2025.".

Conforme a APS, o Porto de Santos manteve sua relevância na corrente comercial brasileira, ampliando sua participação de 28,5% para 29,0% em 2024, movimentando US$ 174,43 bilhões. A China permaneceu como o principal parceiro comercial, representando 27% das transações, enquanto o Estado de São Paulo respondeu por 53,7% das operações internacionais.