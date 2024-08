Estado do Rio registra recorde de abertura de empresas em julho

Publicado em 03/08/2024 às 09:37

Alterado em 03/08/2024 às 09:37

O estado do Rio de Janeiro registrou recorde de abertura de empresas no mês de julho, com um total de 7.315 novos negócios. Essa é a melhor marca da história para o período, nos 215 anos de existência da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). O aumento ocorreu pela quarta vez no ano e pelo segundo mês consecutivo. No total, o estado contabiliza 44.158 novas empresas nos primeiros sete meses do ano, o melhor resultado para o acumulado de janeiro a julho.

Recordes

Os outros recordes de 2024 foram batidos em junho (6.597), abril (7.035) e janeiro (5.528). O número de julho representa um aumento de 5% em relação ao recorde anterior para o mês, alcançado em 2022 (6.970 novos negócios), e de 9,6% em relação ao total de igual período do ano passado (6.671).

O presidente da Jucerja, Sergio Romay, destacou que a autarquia vem trabalhando na simplificação e desburocratização dos processos, visando "facilitar e incentivar o empreendedorismo e, assim, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro".

Dos 7.315 novos negócios registrados em julho, 6.810 se referem a constituições. Também estão computadas 386 aberturas de filiais e 119 inscrições de transferências. As principais atividades das novas empresas são serviços de escritório (1.554), consultórios médicos (1.240), comércio de vestuário e acessórios (1.142) e restaurantes (1.102).

Entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão o Rio de Janeiro (22.522), Niterói (2.997), Duque de Caxias (1.651), São Gonçalo (1.428) e Campos (1.057). (com Agência Brasil)