Sinapro-RJ comemora 80 anos com programação para o mercado e olho no futuro

O Sindicato das Agências de Publicidade do Estado do Rio de Janeiro - Sinapro-RJ-RJ - comemora 80 anos este ano e promove encontro em 9 de novembro, no Centro de Convenções RB1, Rio de Janeiro, às 13h30, para o mercado publicitário discutir oportunidades, desenvolvimento, boas práticas e a sustentabilidade do negócio da propaganda.



O evento, que traz dez painéis com representantes do mercado, tem início com a história e o processo de transformação da entidade, com apresentação de Phelipe Pógere, presidente do Sinapro-RJ. Em seguida, o CENP, que atualizou sua governança e gestão para acompanhar as transformações da indústria, traz Luiz Lara, presidente do órgão, para falar sobre a modernização das entidades do setor e o papel de serem disseminadoras de melhores práticas.



Luiz Felipe Pondé, Doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela FFLCH da USP, apresenta o painel dedicado à ética, que desempenha papel fundamental na construção de relacionamentos de confiança com os consumidores. Osvaldo Barbosa de Oliveira, Venture Partner da gestora Venture Capital KPTL, apresenta o painel A Governança Como Pedra Angular da Agenda ESG. Em formato talk show, com moderação de Regina Augusto, diretora do CENP, o debate será sobre como a governança é importante para proporcionar a estrutura necessária para uma gestão responsável dos negócios.



Artplan, Binder, Brick, Globo, L’Oréal, Órama, Venture Partner, Yudqs e WMcCann são algumas das agências e empresas participantes do evento. A programação traz também o lançamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Ambiente Associativo, assinado pelo ecossistema SINAPRO e FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda, e que tem como objetivo ampliar a interlocução junto aos principais stakeholders do mercado publicitário e estimular um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável.



“Este encontro é um convite para unirmos o mercado rumo à construção de caminhos e transformações necessários para reestruturação, modernização e criação de serviços relevantes para as empresas de comunicação”, diz Pógere, que assumiu a presidência do Sinapro-RJ em 2021.

O evento é gratuito, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser realizadas no link.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

13h30 - Credenciamento/Recepção



14h - A história e o processo de transformação do SINAPRO-RJ

Com Phelipe Pógere, presidente do SINAPRO-RJ e CEO da Brick



14h30 - A jornada de transformação do Cenp

Com Luiz Lara, presidente do Cenp



15h05 – A Governança como pedra angular da agenda ESG

Com Osvaldo Barbosa de Oliveira, Venture Partner da gestora de Venture Capital KPTL

Moderação: Regina Augusto, diretora executiva do Cenp



15h40 - Negócios, Sustentabilidade e Confiança

Com Cris Miranda, diretora de atendimento da Artplan, Renata Rudge, head de Marca e Publicidade da Yduqs, Ana Paula Perdigão, diretora de negócios da WMcCann e Maíra da Matta, CMO da L’Oréal

Moderação: Regina Augusto, diretora executiva do Cenp



16h20 - O ESG e as Agências de Publicidade

Com Alexis Pagliarini, CEO/Founder da Criativista ESG4, especialista em ESG e processos de criatividade e inovação com propósito.



17h - Homenagens 80 anos



17h30 - Coffee Break



18h - Ética

Com Luiz Felipe Pondé, escritor e Doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela FFLCH da USP



19h05 - Inclusão, Diversidade e as Agências

Com Débora Moura, head de Diversidade e Inclusão do Grupo Dreamers e Artplan e Kellen Júlio, head de Diversidade e Inclusão da Globo

Moderação: Ciça Melo, fundadora e consultora do Movimento Paratodos



19h40 - O Futuro das Agências

Com Carlos André Eyer, CMIO - Marketing e Inovação da Órama Investimentos, Lucas Daibert, sócio e VP de planejamento da Binder Reimagine, Márcio Borges, CEO da McCann e Phelipe Pógere, presidente do Sinapro-RJ e CEO da Brick



20h10 - Criatividade e Sustentabilidade

Com Ana Rocha, diretora de arte da WMcCann, Carolina Amorim, head nacional de Creative Data da Artplan, Gustavo Tirre, diretor de criação da Artplan, Ricardo Weitsman, diretor criativo da WMcCann e Tati Rodrigues, diretora de arte da Binder

Moderação: Bruno Pinaud, diretor de criação da Brick



21h - #SINAPROFORTE: Ecossistema sustentável a partir do engajamento associativo

Com Daniel Queiroz, presidente da Fenapro



21h20 - O Futuro do Sinapro Rio

Com Phelipe Pógere, presidente do Sinapro-RJ e CEO da Brick



21h40 - Coquetel de celebração Sinapro Rio 80 anos

SERVIÇO: SINAPRO 80 anos - A Sustentabilidade Do Negócio Da Propaganda / Data: 9 de novembro / Horário: A partir das 13h30 / Local: Centro de Convenções RB1 – Avenida Rio Branco, 1 – Centro Rio de Janeiro / Inscrições: Aqui