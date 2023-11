Após Copom, BB reduz novamente taxas para crédito PF, PJ e Agro

Em linha com o corte de 0,5 p.p. na taxa Selic realizado pelo Copom na noite desta quarta-feira, o Banco do Brasil anuncia redução das taxas de juros de seus empréstimos e financiamentos. As reduções podem chegar a 0,04 ponto percentual por mês, de acordo com as características das linhas.

No segmento pessoa física, o destaque é para o Consignado do INSS, que passa a contar com taxa de juros a partir de 1,67% e teto em 1,80% ao mês, reforçando o compromisso do Banco do Brasil com o atendimento dos aposentados e pensionistas na oferta das melhores condições de crédito e assessoria financeira.

Também haverá redução nas linhas de Crédito Novo e Renovação, possibilitando juros mais atrativos?para o Crédito Consignado do Setor Público, Financiamento de Veículos, CDC Automático, Crédito Salário, Benefício, Renovação, 13º salário, Cartão de Crédito, Parcelado Pix e Empréstimo com Garantia de Imóveis.

Para os produtos pessoa jurídica, as reduções atingem principalmente as linhas BB Capital de Giro Digital, Desconto de Títulos e Conta Garantida, e seus patamares variam em função do grau de relacionamento com os clientes.

Já no crédito agro, a redução varia de 0,5 a 1,5 p.p. nas taxas de mercado para as linhas de Comercialização e Custeio.

“Seguimos em linha com o Copom e, ao anunciar mais essa redução de taxas, contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o país”, afirma a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

As novas taxas estarão disponíveis para os clientes PF na sexta-feira (3), enquanto para os clientes PJ a redução começa a valer a partir da próxima segunda (6). As consultas aos novos índices poderão ser realizadas em todos os canais de atendimento do Banco do Brasil.