BC: juros do cartão de crédito rotativo passam de 445% ao ano

O Banco Central (BC) informou, nessa quarta-feira (27), que a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo subiu para 445,7% ao ano no mês de agosto. Em julho, estava em 441,3%. Os dados fazem parte da publicação mensal Estatísticas Monetárias e de Crédito.



O custo desse tipo de crédito rotativo, que é quando o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento, está acima de 400% desde dezembro de 2022. Na série histórica, desde 2011, as taxas mais baixas estão em cerca de 200%.



A modalidade é uma das mais altas do mercado e considerada uma das principais causas de inadimplência no país. Por esse motivo, a Câmara dos Deputados aprovou no início do mês um projeto de lei que limita esse tipo de juro. O texto, que tramita no Senado, determina que o valor cobrado no rotativo não pode ultrapassar o dobro da dívida inicial. Após sua promulgação, os bancos terão 90 dias para apresentar proposta alternativa de redução das taxas nessa modalidade.

Os juros no cartão de crédito, considerando todas as modalidades, tiveram redução de julho para agosto, de 101,9% para 101,5% ao ano, mas alta nos 12 meses (13,8 pontos percentuais). A publicação também apontou que a taxa média de juros das concessões de crédito livre teve queda de julho para agosto, passando de 43,8% para 43,5% ao ano, mas teve alta em 12 meses de 3 pontos percentuais.