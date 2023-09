Copom se reúne nesta quarta com a tendência de baixar os juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC) deverá manter a trajetória de queda na taxa básica de juros no Brasil. Atualmente, a taxa Selic está em 13,25% ao ano, mas há uma expectativa de que o percentual deverá cair para 12,75%, o que significaria o menor nível em 16 meses.

A última edição do Boletim Focus, que projeta dados econômicos a partir das análises de economistas ligados ao mercado financeiro, apontou que a taxa Selic deverá cair 0,5 ponto percentual, embora não exclua a possibilidade de uma redução na casa de 0,75%. Momentaneamente, o mercado espera que a Selic encerre o ano em 11,75%.

Esse é o anúncio mais aguardado da sexta reunião do ano do comitê vinculado ao BC, iniciada nesta terça (19) e com encerramento marcado para esta quarta-feira (20). A confirmação ou não da queda na Selic deverá acontecer por volta das 18h30, após o fechamento do mercado.

A tendência de queda na taxa de juros também pode ser verificada em razão dos dados recentes sobre a inflação no país, uma vez que a relação entre taxa de juros e índice de inflação é proporcional: subir a taxa de juros é um mecanismo utilizado, justamente, para frear o consumo e controlar a inflação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice de monitoramento oficial da inflação no país, teve uma variação positiva de 0,23% em agosto, segundo o IBGE. O número ficou acima do registrado em julho (0,12%), mas abaixo do esperado pelo mercado (0,28%). No ano, o IPCA acumula alta de 3,23%. No acumulado dos últimos doze meses, o índice está em 4,61%.