Brasil se torna 1º país a exportar carne de frango para o mercado israelense

O Brasil se tornou nesta sexta-feira (1º) o primeiro país do mundo a exportar carne de frango para o mercado israelense.



Segundo comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária, desde o início da semana representantes da pasta estão em Israel para traçar um plano detalhado das exportações. Eles mantiveram reuniões com autoridades sanitárias locais e visitaram estabelecimentos voltados à produção de frango kosher para coletar informações sobre o processo de produção. O termo "kosher" é utilizado para designar a forma correta de abate e produção, adequada aos preceitos do judaísmo. Segundo o comunicado, as exportadoras brasileiras de carne de frango para Israel devem aderir ao processo.

A abertura do mercado israelense ao frango brasileiro é anunciada como um atestado do nível de credibilidade e confiança do sistema agropecuário brasileiro. Israel é um dos maiores consumidores mundiais per capita de carne de frango e tem uma grande demanda por cortes como peito e shawarma (fatias finas para consumo assado).



A alta demanda israelense é oportuna para a economia brasileira, uma vez que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 2,629 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2023. A cifra é 8,5% superior às vendas internacionais realizadas no mesmo período de 2022, que somaram 2,423 milhões de toneladas. A receita acumulada com a venda de frango no primeiro semestre deste ano chegou a US$ 5,168 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões), 9,3% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.



Em nota, a ABPA celebrou o comunicado do Ministério da Agricultura. "Há boas expectativas quanto ao fluxo de exportações para este mercado, que projeta um aumento na necessidade de consolidação de parceiros para complementar a oferta local de produtos, para o fornecimento em um segmento específico, o kosher. É mais uma conquista relevante sob a liderança do ministro Carlos Fávaro, ampliando a presença internacional da carne de frango do Brasil", escreveu o presidente da associação, Ricardo Santin. (com Sputnik Brasil)