Lula assina decreto para Brasil comprar energia da Venezuela

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta sexta-feira (4) um decreto para que o Brasil volte a comprar energia elétrica da Venezuela.

O mandatário, que fez a assinatura em um evento em Parintins, no Amazonas, permite que o país volte a adquirir energia da hidrelétrica de Guri.

O fornecimento de energia da Venezuela foi interrompido logo nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que a medida terá um "papel importante" para garantir "energia barata e sustentável" para o país, mas principalmente para Roraima, pois o estado segue desconectado do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Além da assinatura do decreto, o evento que Lula participou também marcou o relançamento do Luz para Todos. (com Ansa)