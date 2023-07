Desemprego no Brasil cai a 8% no trimestre encerrado em junho; melhor resultado desde 2014

A taxa de desemprego no trimestre móvel terminado em junho caiu para seu menor patamar no Brasil desde junho de 2014: 8%. Os dados foram levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho de 2014, a taxa era de 6,9%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre janeiro e março, o período traz redução de 0,8 ponto percentual (8,8%) na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 9,3%.

Com isso, o número absoluto de desocupados chega a 8,6 milhões de pessoas. São 785 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado o último trimestre do ano passado. Em relação ao mesmo período de 2022, o recuo é de 14,2%,, ou 1,4 milhão de trabalhadores. Significa que em junho do ano passado eram 10 milhões de pessoas sem trabalho.

Já o total de pessoas ocupadas cresceu 1,1% em comparação ao trimestre anterior, passando para 98,9 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 0,7%, somando 641 mil pessoas ao grupo.

Nas estatísticas oficiais, a população desempregada é formada por pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de vagas. Quem não tem emprego e não está buscando oportunidades não entra nesse número.

O desemprego havia subido no início de 2023, que marcou a largada do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O aumento no começo do ano, contudo, é esperado por analistas. A busca por vagas no primeiro trimestre costuma ser impulsionada pelo término dos contratos temporários de final de ano.

Evolução do desemprego

Abr-Jun 2022: 9,3%

Mai-Jul 2022: 9,1%

Jun-Ago 2022: 8,9%

Jul-Set 2022: 8,7%

Ago-Out 2022: 8,3%

Set-Nov 2022: 8,1%

Out-Dez 2022: 7,9%

Nov-Jan 2023: 8,4%

Dez-Fev 2023: 8,6%

Jan-Mar 2023: 8,8%

Fev-Abr 2023: 8,5%

Mar-Mai 2023: 8,3%

Abr-Jun 2023: 8,0%

Veja os destaques da pesquisa

Taxa de desocupação: 8%

População desocupada: 8,6 milhões de pessoas

População ocupada: 98,9 milhões

População fora da força de trabalho: 67,1 milhões

População desalentada: 3,7 milhões

Empregados com carteira assinada: 36,8 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,1 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,2 milhões

Trabalhadores domésticos: 5,8 milhões

Taxa de informalidade: 39,2%