Santander lucra mais que o esperado e também supera previsão de receita no 2º trimestre

O Santander divulgou nesta quarta-feira (26) que teve lucro líquido de 2,67 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, um pouco acima do ganho de 2,35 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado. O número superou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 2,54 bilhões de euros entre abril e junho.

A receita total do maior banco da Espanha aumentou para 14,09 bilhões de euros no último trimestre, de 12,81 bilhões de euros um ano antes. Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - subiu para 10,52 bilhões de euros, de 9,55 bilhões de euros.

O consenso da FactSet para a receita total era de 13,97 bilhões de euros.

Por volta das 4h05 (de Brasília), a ação do Santander tinha alta marginal de 0,11% na Bolsa de Madri. Fonte: Dow Jones Newswires.