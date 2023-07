Café: exportação total em junho cai 23% ante junho/22, para 2,445 milhões de sacas; açúcar avança 60% em receita e 32% em volume

A exportação total café pelo Brasil (verde e solúvel) no mês de junho de 2023 alcançou 2,445 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 22,9% em comparação com igual mês de 2022 (3,171 milhões de sacas). Em termos de receita cambial, houve diminuição de 24,6% entre os dois períodos, de US$ 789,091 milhões para US$ 594,977 milhões. Os dados foram divulgados nesta segunda (3) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No acumulado dos primeiros seis meses deste ano, o volume embarcado registrou queda de 18,5%, totalizando 15,337 milhões de sacas, em comparação com 18,882 milhões de sacas em igual período do ano passado. Já a receita cambial recuou 25,9% entre os dois períodos, de US$ 4,903 bilhões em 2022, para US$ 3,634 bilhões no primeiro semestre deste ano.

AÇÚCAR: EXPORTAÇÃO EM JUNHO AVANÇA 60% EM RECEITA E 32% EM VOLUME ANTE JUNHO/22



Gabriela Brumatti - O Brasil exportou em junho 3,082 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 31,8% acima de igual mês de 2022, quando embarcou 2,338 milhões de toneladas. O volume foi maior também do que o registrado em maio deste ano, de 2,471 milhões de toneladas. Já a receita ficou 60,2% acima da comparação anual, com US$ 1,48 bilhão no último mês, ante US$ 925,10 milhões em junho do ano passado. O resultado ficou acima também do faturamento de maio, de R$ 1,16 bilhão. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foram divulgados nesta segunda (3) e consideram 21 dias úteis.

No acumulado do ano, o País exportou 11,624 milhões de toneladas de açúcar. A receita no período foi de US$ 5,35 bilhões. Os resultados representam avanço de 18,85% no volume, ante 9,78 milhões de toneladas de janeiro a junho de 2022, e alta de 38,96% na receita, em comparação com US$ 3,85 bilhões no mesmo intervalo.