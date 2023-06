Galípolo deixa a Fazenda na iminência de assumir cargo no BC, e executivo do WhatsApp vira nº 2 da economia

Na iminência de assumir o cargo de diretor de política monetária do Banco Central, o economista Gabriel Galípolo foi oficialmente exonerado da secretaria-executiva do Ministério da Fazenda nesta terça-feira (20). A saída está no Diário Oficial da União.

Para chegar ao novo cargo, porém, ele precisará passar pelo crivo dos senadores. A sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a próxima terça-feira (27). Caso seja aprovado, Galípolo vai compor o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, participando das discussões do colegiado para a formação da Selic, que é a taxa básica de juros.

Na mesma edição do DO, foi publicada a nomeação de Dário Durigan, executivo do WhatsApp no Brasil, como substituto de Galípolo para ocupar o posto de número 2 da pasta chefiada por Fernando Haddad. A mudança ocorre em meio à tramitação de dois projetos considerados prioritários do governo federal: o novo marco fiscal, que será votado no congresso nesta semana, e a reforma tributária.

O chamado novo arcabouço fiscal já caminhou, mas deve retornar à Câmara após mudanças que serão promovidas no Senado. O segundo texto está em fase de elaboração. A expectativa mais otimista é de que ele seja apresentado nas próximas semanas e seja aprovado antes do fim do ano.

Quem é Dário Durigan

Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), Durigan já atuou com Haddad quando o petista foi prefeito de São Paulo. Naquela ocasião, entre setembro de 2011 e outubro de 2015, atuou como assessor da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil. Depois ficou mais de um ano no posto de assessor especial do prefeito.

Durigan também já foi coordenador de projetos do Departamento de Gestão Estratégica da Advocacia-Geral da União (AGU). Desde janeiro de 2020, ocupava o posto de Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil.

A trajetória:

Começou a carreira no Direito em 2005, como estagiário em um escritório de advocacia;

Em 2007, foi estagiário do Ministério Público Federal;

Foi advogado pela USP em 2009;

Tornou-se coordenador de Projetos do Departamento de Gestão Estratégica da Advocacia Geral da União, cargo em que permaneceu entre 2010 e 2011;

Foi assessor da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil entre 2011 e 2015;

De 2015 a 2016, foi assessor especial na gestão de Fernando Haddad na Prefeitura em São Paulo;

Voltou a atuar como advogado na Consultoria Jurídica da União em São Paulo, onde ficou de 2017 a 2020;

Em 2020, assumiu como Head de Políticas Públicas do WhatsApp Brasil.